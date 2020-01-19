"Моральные уроды": Путин дал ответ критикам поддержки семей с детьми

Против государственной поддержки семей с детьми могут выступать только "моральные уроды", считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Поддержке семей с детьми была посвящена значительная часть послания главы государства Федеральному Собранию. Путин отметил, что для него стал сюрпризом тот факт, что нашлись люди, выступившие против мер господдержки семей с детьми, о которых говорилось в выступлении.

"Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - сказал в сердцах президент России.

Напомним, что одним из критиков господдержки семей стала участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева. Она заявила, что считает неправильным рождение детей в бедных семьях. По её мнению, "низшие слои" не должны размножаться, так как это приведёт к росту "быдла".

"Мы присутствуем при социальном фашизме. Это экстремизм", - комментирует её слова заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.

Он напомнил, что сбережение и приумножение народа есть высший национальный приоритет. Если слушать тех, кто говорит, что детей надо рожать тогда, когда у тебя достаточно денег, а иначе они не нужны, то Россия как страна перестанет существовать, добавил Константин Малофеев.