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"Моральные уроды": Путин дал ответ критикам поддержки семей с детьми

19 января 2020, 07:39  •  123 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал "моральными уродами" критиков мер поддержки семей с детьми. "Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди", - отметил глава государства.
Против государственной поддержки семей с детьми могут выступать только "моральные уроды", считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.
Поддержке семей с детьми была посвящена значительная часть послания главы государства Федеральному Собранию. Путин отметил, что для него стал сюрпризом тот факт, что нашлись люди, выступившие против мер господдержки семей с детьми, о которых говорилось в выступлении.
"Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - сказал в сердцах президент России.
Напомним, что одним из критиков господдержки семей стала участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева. Она заявила, что считает неправильным рождение детей в бедных семьях. По её мнению, "низшие слои" не должны размножаться, так как это приведёт к росту "быдла".
"Мы присутствуем при социальном фашизме. Это экстремизм", - комментирует её слова заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.
Он напомнил, что сбережение и приумножение народа есть высший национальный приоритет. Если слушать тех, кто говорит, что детей надо рожать тогда, когда у тебя достаточно денег, а иначе они не нужны, то Россия как страна перестанет существовать, добавил Константин Малофеев.

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