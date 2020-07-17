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"Монстр вышел из-под контроля!": Багдасаров присмотрелся к участникам акций в Москве

17 июля 2020, 19:00  •  126 • Политика
Политолог Семён Багдасаров присмотрелся к участникам несогласованных акций в Москве против принятия поправок в Конституцию РФ. Он заметил там активистов ЛГБТ, которые "специально предназначены для разрушения нашего государства". "Монстр вышел из-под контроля!" - заявил эксперт.
Член экспертного совета партии "За правду", политолог Семён Багдасаров в эфире программы "СМЕРШ" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" прокомментировал незаконные акции в Москве против принятия поправок в Конституцию РФ.
Несогласованные массовые собрания на днях наблюдались на Пушкинской площади возле памятника поэту. Их участники требовали признать итоги голосования по конституционной реформе недействительными и пытались собрать подписи в свою поддержку.
По данным московского управления МВД, в ходе данных акций правоохранителями были задержаны 139 человек. 62 из них привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения массового мероприятия.
Багдасаров обратил внимание, что в этих собраниях также участвовали активисты ЛГБТ, которые размахивали радужным флагом и выкрикивали лозунги.
Группа … выходит к памятнику Пушкина. Они специально предназначены для разрушения нашего государства. У них нет никакой морали. Монстр вышел из-под контроля, мы доигрались до Бог знает чего! - заявил политолог.

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