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"Монстр вышел из-под контроля!": Багдасаров присмотрелся к участникам акций в Москве
17 июля 2020, 19:00 • 126 • Политика
Политолог Семён Багдасаров присмотрелся к участникам несогласованных акций в Москве против принятия поправок в Конституцию РФ. Он заметил там активистов ЛГБТ, которые "специально предназначены для разрушения нашего государства". "Монстр вышел из-под контроля!" - заявил эксперт.
Член экспертного совета партии "За правду", политолог Семён Багдасаров в эфире программы "СМЕРШ" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" прокомментировал незаконные акции в Москве против принятия поправок в Конституцию РФ.
Несогласованные массовые собрания на днях наблюдались на Пушкинской площади возле памятника поэту. Их участники требовали признать итоги голосования по конституционной реформе недействительными и пытались собрать подписи в свою поддержку.
По данным московского управления МВД, в ходе данных акций правоохранителями были задержаны 139 человек. 62 из них привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения массового мероприятия.
Багдасаров обратил внимание, что в этих собраниях также участвовали активисты ЛГБТ, которые размахивали радужным флагом и выкрикивали лозунги.
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