"Монстр вышел из-под контроля!": Багдасаров присмотрелся к участникам акций в Москве

Член экспертного совета партии "За правду", политолог Семён Багдасаров в эфире программы "СМЕРШ" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" прокомментировал незаконные акции в Москве против принятия поправок в Конституцию РФ.

Несогласованные массовые собрания на днях наблюдались на Пушкинской площади возле памятника поэту. Их участники требовали признать итоги голосования по конституционной реформе недействительными и пытались собрать подписи в свою поддержку.

По данным московского управления МВД, в ходе данных акций правоохранителями были задержаны 139 человек. 62 из них привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Багдасаров обратил внимание, что в этих собраниях также участвовали активисты ЛГБТ, которые размахивали радужным флагом и выкрикивали лозунги.