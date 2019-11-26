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"Монстр-убийца и урод": Чешские власти похвалились, как оскорбили на ТВ русского маршала-освободителя Праги
26 ноября 2019, 23:09 • 101 • В мире
Староста пражского предместья Павел Новотны высказался о маршале Иване Коневе в интервью Первому каналу. После этого у себя в Twitter мужчина похвастался, сколько раз оскорбил маршала-освободителя, назвав "монстром-убийцей" и "истребителем гражданских". Именно маршал Конев освободил Прагу в 1945 году, но Павел Новотны предпочитает голосовать за установку памятника Власову.
У себя в соцсетях староста пражского предместья Павел Новотны, который выступает за установку памятника Власову, высказался о маршале-освободителе Иване Коневе. Мужчина похвастался своими "достижениями". По словам Павла Новотны, в интервью российскому Первому каналу 15 раз назвал русского маршала "монстром-убийцей", восемь раз - "истребителем гражданских", четыре раза - "военным преступником" и ещё три раза - "уродом".
Споры вокруг памятника маршалу Коневу, который освобождал Прагу в мае 1945 года, идут давно. Монумент установлен в чешской столице. Летом 2019 года вандалы облили памятник русскому маршалу краской. На фигуре Конева появилась надпись: "Нет кровавому маршалу! Не забудем". Власти города отнеслись к произошедшему поразительно спокойно. Они заявили, что за последнее время потратили сотни тысяч крон на очистку памятника, и предложили забрать монумент в посольство РФ.
"На дворе август, и Конев вновь красный, как и каждый год. В последние несколько лет мы потратили сотни тысяч крон из бюджета 6 на его очистку, ремонт и восстановление", - пожаловался староста пражского административного района 6 Ондржей Коларж. По его словам, он будет просить российских дипломатов, чтобы они забрали памятник в своё посольство.
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