"Монополия на насилие у меня": Политолог цитатой Кадырова показал, что кроется за скандалом с экс-мэром Грозного

По словам Атаева, он не хочет идеализировать Кадырова и его политику, но факт должен оставаться фактом - глава Чечни сверхответственно и сверхсерьёзно относится к формированию среднего и высшего уровня чиновничества.

"Бывает так, что он сам контролирует деятельность и более низкого уровня чиновников, выезжая в регионы, в администрации местного самоуправления, когда приходят к нему, он же в соцсетях активно сидит, когда к нему приходят сообщения о том, что в той или иной школе есть недостаток мебели, он просто может сесть и выехать в эту довольно удалённую от центра региона школу и проинспектировать. Всё это будет показано по государственному телеканалу "Грозный". Да, он безусловно отслеживает", - говорит Атаев.

По его словам, пресс-секретарь Кадырова также, безусловно, отслеживает всю основную тематику и сюжеты, которые могут вызвать широкий общественный резонанс. Поэтому глава региона не может быть не в курсе сюжета о деятельности предыдущего мэра Грозного Ислама Кадырова.

"Первое, что приходит на ум и, на мой взгляд, очевидно, - то, что политика официального Грозного выздоравливает. Идёт оздоровление. То есть когда в такой жёсткой форме, недвусмысленно жёсткой, даётся понять ближайшему окружению, что действительно неприкасаемых нет, то это и по канонам политологии, и по канонам реальной политики - это оздоровление властного организма. Может быть, это ответная реакция на какое-то нездоровое проявление. Но хочу однозначно сказать, что это не первый раз, когда ближайшее окружение получает жёсткий упрёк в форме пока ещё проверки, а бывало, выговора, бывало, отстранения от работы. Такой не первый случай. Я помню планёрку, когда на ней присутствовал и Адам Делимханов, и нынешний председатель парламента Магомет Даудов. Кадыров чётко сказал: "Здесь монополия на насилие у меня". И дальше он говорит: "Мне огромных усилий стоило навести в республике порядок и избавиться от Масхадовых, от Батаевых, от Завгаевых"", - напоминает Атаев.

Политолог считает, что Кадыров олицетворяет собой новый тип лидера, с восточно-кавказской доминантой, который несёт персональную ответственность.

"Он воспринимает республику как своё детище, в определённом смысле доставшееся ему по наследству, и здесь ответственность перед Богом и перед отцом у него есть. Поэтому я думаю, что здесь экстраординарного ничего не произошло. По крайней мере в Чечне этому никто не удивился, то, что он так на Ислама Кадырова "наехал", высказал такой жёсткий упрёк. Мы уделяем этому внимание, вот я смотрю, и социальные сети уже реагируют. Но в Чечне уже привыкли, что Кадыров очень часто ротирует политическую элиту", - говорит Атаев.

Эксперт поясняет, что общество в Центральной России, конечно, привыкло к другому. Но Чечня, во-первых, по сравнению с центральными регионами России небольшая. Во-вторых, в Грозном "всё прозрачно".

"Одно такое жёсткое, может быть, незаконное действие, если будет доказано, конечно, после проверки, незаконное действие ответственного лица, близкого к Кадырову, оно воспринимается как удар по всему обществу. Поэтому именно такая реакция у него. Я, может, не соглашусь с тем, что в центральной полосе такого нет. Центральная полоса тоже выздоравливает. В целом, региональные политические элиты осознают, что вот это своячество в политике, как правило, формирует негативный образ власти в целом, а федеральный центр такого прощать не будет, в случае, если это проявится. Риски уже большие у политических элит. Власть не столь устойчива сейчас, к сожалению, чтобы пропускать такие удары мимо себя", - считает Атаев.

По его словам, Кадыров тоже осознаёт, что нужны новые прорывы в области переформатирования политической элиты.

"Я думаю, это у него в латентной форме уже происходит, и многие об этом говорят и пишут. Но посмотрим через некоторое время, убедимся в правильности своих прогнозов, насколько это будет. Но в целом, хочется сказать, что Кадыров - это больше, к сожалению, сформированный образ такой, в медийном плане. В реальности это совершенно другой человек. Он не настолько жёсткий и агрессивный, как его пытаются представить", - уверяет Атаев.

Политолог добавляет, что историю с экс-мэром Грозного глава республики воспринимает как удар по своему имиджу и по своей семье прежде всего.

"Для него семья - это авторитет. И это удар по семье, чего он не прощает никому. Ни из ближайшего окружения, ни из дальнего окружения. Удар по семье и по имиджу семьи он не простит никому. Это факт", - резюмировал эксперт.