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"Момент исторический": русские вертолётчики взяли новую "высоту" в Сирии - под прикрытием "Панцирей"

14 ноября 2019, 18:39  •  99 • Политика
Группа вертолётов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима. Таким образом, русские вертолётчики взяли новую "высоту" в Сирии - под прикрытием "Панцирей". "Момент исторический", - говорит наблюдающий за прибытием журналист военного издания. 
Группа вертолётов ВКС России перебазирована на север Сирии из Хмеймима. Позиции наших вертолётчиков прикрывает система ПВО "Панцирь". В свою очередь, вертолётчики должны обеспечить защиту колонны военной полиции России, которая занимается на месте патрулированием.
Напомним, полицейский патруль - часть договорённостей России и Турции в подписанном меморандуме. Решение приняли после отвода отрядов курдов дальше от границы с Турцией. Первая группа российских вертолётов уже прибыла к новой точке - в аэропорт Эль-Камышли. Полёт занял около пяти часов. При этом высота не превышала 50 метров - практически бреющий полёт, уточнили в "Звезде", рупоре Минобороны России.
"Момент исторический, - говорит корреспондент Павел Ремнев, находясь на месте и встречая вертолётчиков. - С этого дня в аэропорту города Камышли будет постоянно действовать наша авиационная группировка".
Военные полицейские оцепили место посадки. Дело в том, что Эль-Камышли - это гражданская воздушная гавань, и здесь достаточно посторонних. Как только наши машины садятся, к ним спешат наземные службы. Следует проверка, дозаправка - полный контроль. Уже сейчас вертолётчики должны быть готовы к вылету в любую минуту.

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