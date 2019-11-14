"Момент исторический": русские вертолётчики взяли новую "высоту" в Сирии - под прикрытием "Панцирей"

Группа вертолётов ВКС России перебазирована на север Сирии из Хмеймима. Позиции наших вертолётчиков прикрывает система ПВО "Панцирь". В свою очередь, вертолётчики должны обеспечить защиту колонны военной полиции России, которая занимается на месте патрулированием.

Напомним, полицейский патруль - часть договорённостей России и Турции в подписанном меморандуме. Решение приняли после отвода отрядов курдов дальше от границы с Турцией. Первая группа российских вертолётов уже прибыла к новой точке - в аэропорт Эль-Камышли. Полёт занял около пяти часов. При этом высота не превышала 50 метров - практически бреющий полёт, уточнили в "Звезде", рупоре Минобороны России.

"Момент исторический, - говорит корреспондент Павел Ремнев, находясь на месте и встречая вертолётчиков. - С этого дня в аэропорту города Камышли будет постоянно действовать наша авиационная группировка".

Военные полицейские оцепили место посадки. Дело в том, что Эль-Камышли - это гражданская воздушная гавань, и здесь достаточно посторонних. Как только наши машины садятся, к ним спешат наземные службы. Следует проверка, дозаправка - полный контроль. Уже сейчас вертолётчики должны быть готовы к вылету в любую минуту.