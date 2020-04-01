Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Юг Италии на грани бунта
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
Главная / Политика

"Момент для жуликов - лучше не придумаешь": Поклонская заявила о рейдерстве Украины

01 апреля 2020, 01:35  •  62 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что коронавирус стал отличным предлогом, чтобы на Украине в очередной раз "облапошили простой народ". Для мировых рейдеров сложилась крайне выгодная ситуация. "Момент для жуликов - лучше не придумаешь", - заявила Поклонская.
Наталья Поклонская призналась, что действия некоторых "патриотов" Украины вызывают у неё "страшные мысли". Коронавирус она назвала трагедией, на фоне которой можно "в очередной раз облапошить простой народ".
Депутат напомнила о существовании в мире рейдеров, которые могут грабить и грабят целые страны. И принятие Украиной закона о продаже земли в стране им только на руку. Незалежная вот-вот может лишиться из-за этого свой независимости.
"Неужели люди спокойно примут это решение?" - задала вопрос Поклонская.
Она считает, что Майдан 2014 года с его гражданской войной, междоусобицами и национализмом был организован именно с этой целью. Президента Владимира Зеленского политик назвала "заложником чужого преступного плана".
"Какой удобный момент сложился с коронавирусом для жуликов - лучше не придумаешь..." - размышляет Наталья Поклонская в своём Telegram-канале.
Она считает безумцами тех, кто решается на такое в то время, как разгорелся мировой кризис из-за пандемии коронавируса.
"Если же это решение принимается в здравом уме, то это соучастие в преступлении - рейдерстве Украины", - заключила депутат Госдумы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
31 марта 2020, 21:35
У главврача Коммунарки - коронавирус, а у Путина? Песков дал однозначный ответ
31 марта 2020, 20:35
Совфед попросит правительство снять запрет на ввоз тестов на COVID-19
31 марта 2020, 21:35
Кого не призовут в армию: Генштаб раскрыл список исключений
31 марта 2020, 19:35
"Не было ни одного случая": Кадыров разоблачил фейк о применении силы к нарушителям карантина в Чечне
31 марта 2020, 19:35
Сенаторы разрешили правительству вводить режим ЧС. Песков объяснил для чего
31 марта 2020, 20:35
В Кремле рассказали о договоренностях Путина и Трампа по борьбе с COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
31 марта 2020, 23:35
Бензин начнём гнать из Европы, как в 90-е? Сатановский объяснил, от кого и почему
31 марта 2020, 23:35
Сколько заработал Путин в 2019-м? Президент России подал декларацию о доходах
01 апреля 2020, 00:08
Почему психология не работает. Единственное лекарство в нашем мире. А. Дугин
01 апреля 2020, 00:35
Европа стремительно украинизируется (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
25 марта 2020, 19:35
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.