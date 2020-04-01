|
"Момент для жуликов - лучше не придумаешь": Поклонская заявила о рейдерстве Украины
01 апреля 2020, 01:35 • 62 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что коронавирус стал отличным предлогом, чтобы на Украине в очередной раз "облапошили простой народ". Для мировых рейдеров сложилась крайне выгодная ситуация. "Момент для жуликов - лучше не придумаешь", - заявила Поклонская.
Наталья Поклонская призналась, что действия некоторых "патриотов" Украины вызывают у неё "страшные мысли". Коронавирус она назвала трагедией, на фоне которой можно "в очередной раз облапошить простой народ".
Депутат напомнила о существовании в мире рейдеров, которые могут грабить и грабят целые страны. И принятие Украиной закона о продаже земли в стране им только на руку. Незалежная вот-вот может лишиться из-за этого свой независимости.
"Неужели люди спокойно примут это решение?" - задала вопрос Поклонская.
Она считает, что Майдан 2014 года с его гражданской войной, междоусобицами и национализмом был организован именно с этой целью. Президента Владимира Зеленского политик назвала "заложником чужого преступного плана".
"Какой удобный момент сложился с коронавирусом для жуликов - лучше не придумаешь..." - размышляет Наталья Поклонская в своём Telegram-канале.
Она считает безумцами тех, кто решается на такое в то время, как разгорелся мировой кризис из-за пандемии коронавируса.
"Если же это решение принимается в здравом уме, то это соучастие в преступлении - рейдерстве Украины", - заключила депутат Госдумы.
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 14:35
|
28 марта 2020, 10:00
|
25 марта 2020, 19:35
|
30 марта 2020, 07:35
|
29 марта 2020, 10:35
|
29 марта 2020, 08:36
|
25 марта 2020, 07:35