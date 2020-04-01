"Момент для жуликов - лучше не придумаешь": Поклонская заявила о рейдерстве Украины

Наталья Поклонская призналась, что действия некоторых "патриотов" Украины вызывают у неё "страшные мысли". Коронавирус она назвала трагедией, на фоне которой можно "в очередной раз облапошить простой народ".

Депутат напомнила о существовании в мире рейдеров, которые могут грабить и грабят целые страны. И принятие Украиной закона о продаже земли в стране им только на руку. Незалежная вот-вот может лишиться из-за этого свой независимости.

"Неужели люди спокойно примут это решение?" - задала вопрос Поклонская.

Она считает, что Майдан 2014 года с его гражданской войной, междоусобицами и национализмом был организован именно с этой целью. Президента Владимира Зеленского политик назвала "заложником чужого преступного плана".

"Какой удобный момент сложился с коронавирусом для жуликов - лучше не придумаешь..." - размышляет Наталья Поклонская в своём Telegram-канале.

Она считает безумцами тех, кто решается на такое в то время, как разгорелся мировой кризис из-за пандемии коронавируса.

"Если же это решение принимается в здравом уме, то это соучастие в преступлении - рейдерстве Украины", - заключила депутат Госдумы.