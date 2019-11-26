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"Молюсь за вас": папа римский послал телеграмму Путину, пролетая над Россией
26 ноября 2019, 23:09 • 92 • Политика
Понтифик послал телеграмму в Кремль из самолёта. "Молюсь за вас", - написал он российскому лидеру Владимиру Путину, пролетая над Россией.
Папа римский Франциск возвращался из Японии домой в Рим. Самолёт пролетал над Россией. Понтифик решил прислать телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину прямо с борта самолёта.
"Я сердечно приветствую ваше превосходительство, - говорится в сообщении. - Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая Божьего благословения, мира и радости".
Напомним, что папа римский в середине лета этого года встречался с российским президентом в Ватикане.
Сейчас же понтифик завершил свой визит в Японию. Отметим, что он был в Нагасаки.
"Мы находимся в месте, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести ядерное оружие", - говорил папа римский в своей речи.
Он также призвал мировых лидеров не забывать о том, что мир без ядерного оружия "не только возможен, но ещё и необходим".
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