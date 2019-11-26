"Молюсь за вас": папа римский послал телеграмму Путину, пролетая над Россией

Папа римский Франциск возвращался из Японии домой в Рим. Самолёт пролетал над Россией. Понтифик решил прислать телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину прямо с борта самолёта.

"Я сердечно приветствую ваше превосходительство, - говорится в сообщении. - Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая Божьего благословения, мира и радости".

Напомним, что папа римский в середине лета этого года встречался с российским президентом в Ватикане.

Сейчас же понтифик завершил свой визит в Японию. Отметим, что он был в Нагасаки.

"Мы находимся в месте, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести ядерное оружие", - говорил папа римский в своей речи.

Он также призвал мировых лидеров не забывать о том, что мир без ядерного оружия "не только возможен, но ещё и необходим".