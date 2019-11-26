Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ГБР считают нарушение техники безопасности причиной ЧП в Балаклее
Таинственная ракета России взволновала США: Эксперты увидели в ней секретное ору...
Лукашенко объявил польского бандита-русофоба «национальным героем» (Руслан Осташ...
В рамках договора СНВ-III: Россия продемонстрировала инспекторам из США ракетный...
Главная / Политика

"Молюсь за вас": папа римский послал телеграмму Путину, пролетая над Россией

26 ноября 2019, 23:09  •  92 • Политика
Понтифик послал телеграмму в Кремль из самолёта. "Молюсь за вас", - написал он российскому лидеру Владимиру Путину, пролетая над Россией.
Папа римский Франциск возвращался из Японии домой в Рим. Самолёт пролетал над Россией. Понтифик решил прислать телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину прямо с борта самолёта.
"Я сердечно приветствую ваше превосходительство, - говорится в сообщении. - Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая Божьего благословения, мира и радости".
Напомним, что папа римский в середине лета этого года встречался с российским президентом в Ватикане.
Сейчас же понтифик завершил свой визит в Японию. Отметим, что он был в Нагасаки.
"Мы находимся в месте, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести ядерное оружие", - говорил папа римский в своей речи.
Он также призвал мировых лидеров не забывать о том, что мир без ядерного оружия "не только возможен, но ещё и необходим".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
26 ноября 2019, 19:54
"Мы идём ко дну": Эрдоган призвал турок "бросить доллар" и вести расчёты в лирах
26 ноября 2019, 19:54
Матвиенко рассказала о расходах на вооружения в трехлетнем бюджете РФ
26 ноября 2019, 16:39
Вживить чип или сделать тату: В России хотят поставить домашних питомцев на официальный учёт
26 ноября 2019, 23:09
"Молюсь за вас": папа римский послал телеграмму Путину, пролетая над Россией
26 ноября 2019, 00:24
Более 9 тысяч многодетных семей спасли от ипотеки: ДОМ.РФ одобрил заявки на погашение кредитов
26 ноября 2019, 19:54
Сжигание "санкционных денег": Видео испанского художника выдали за российскую реальность - фото
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2019, 10:39
Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой
25 ноября 2019, 08:09
"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"
22 ноября 2019, 05:24
С-400 едва не уничтожил бомбардировщик США: Американский B-52H опасно приблизился к военной базе России
24 ноября 2019, 19:09
"Де Крим???? Как где, дома Крым - в России": Британский The Economist "выбил почву" из-под ног украинских дипломатов
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
21 ноября 2019, 22:54
"Индийское кино отдыхает": Побитый украинцем американец Грэг оказался не тем, за кого себя выдаёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.