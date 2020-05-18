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"Молюсь за русских", "dasvidanya!": COVID-прогноз экспертов Fox News взбунтовал американцев

18 мая 2020, 13:55  •  43 • Политика
Пессимистичный прогноз экспертов Fox News развития ситуации, связанной с распространением COVID-19 в России, возмутил американцев. Многие, комментируя публикацию, напомнили о статистике умерших в США, кто-то попытался съязвить, а кто-то выразил поддержку России. "Молюсь за русских", "dasvidanya!", "Желаю русским всего хорошего!" - высказались читатели.
Публикация Fox News "Почему Россия стала "внезапным" эпицентром коронавируса в Европе" произвела эффект разорвавшейся бомбы среди… американской общественности. В статье сообщается о том, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла и буквально за четыре недели наша страна поднялась с 20-го на 2-е место в мире по количеству заражённых.
Эксперты, указанные в публикации, один за другим делают пессимистичные прогнозы, предполагая, что Россия якобы стала новым лидером пандемии.
Обращает внимание журналист и на разницу в статистике смертности среди заражённых в США и в России. В Америке, если умирает человек с COVID-19, его смерть "классифицируется как смерть от коронавируса, в то время как в России причина смерти должна иметь прямую связь с заболеванием - например с лёгочной недостаточностью - для добавления к официальной оценке".
Автор указывает, что "московские врачи отстаивали свою методологию, настаивая на том, что США и большинство других европейских стран преувеличивают, учитывая, что у подавляющего большинства людей, поддающихся коронавирусу, были для этого базовые условия".
Читатели Fox News на комментарии не скупились. Многие американцы взбунтовались против подобного прогноза, посоветовав обратить внимание на то, что происходит в США.
"Ребята, вы бы на Нью-Йорк посмотрели", - пишет MaxP9 (цитата по ИноСМИ).
"Это США раздувают статистику умерших, чтобы настроить народ против Трампа. Всё это подтасовка и липа", - высказался Calculated.
"Чем больше делается анализов, тем больше заболевших. Хотите, чтоб цифры пошли вниз, - перестаньте тестировать всех подряд", - советует Food4Thought.
Некоторые, начитавшись "страшилок" о том, что происходит в России, молятся за наш народ.
"Вентиляторы" горят, врачей арестовывают, люди падают из окон. Молюсь за русских", - пишет USMarineTX.
"Настала очередь русских выпрямить кривую. Они справятся - у других же за последние месяцы получилось. Желаю русским всего хорошего!" - высказался Turtlesneverlaug.
Нашлось немало и тех, кто попытался съязвить и шутить над темой.
"Надо отправить им средств защиты и "вентиляторов" в знак солидарности с русским народом. Только надо проверить, что всё работает и не горит", - рекомендует LynninFlorida.
"Dasvidanya!" - коротко прокомментировал публикацию пользователь Old ASA.

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