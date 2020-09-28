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"Молодые могут петь, а старики - готовьтесь в гроб?": Соломин ответил на призыв Собянина
28 сентября 2020, 20:15 • 55 • Политика
Артисты ответили на призыв Собянина к пожилым не выходить на улицу. "Это значит, что молодые могут петь, а старики - готовьтесь в гроб, что ли? Это несерьёзно", - сказал художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.
В связи с новой волной роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин призвал людей старше 65 лет не покидать жильё, за исключением случаев крайней необходимости. Слова столичного градоначальника прокомментировали российские деятели культуры Юрий Соломин и Владимир Бортко.
По мнению художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, нельзя просто так взять и посадить стариков под домашний арест. Особенно это касается работников театра, которые не могут работать на удалёнке.
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко отметил, что уже успел переболеть COVID-19, но всё равно в основном работает из кабинета. Также он рассказал, что недавно его попросили покинуть пленарное заседание.
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