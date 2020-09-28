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"Молодые могут петь, а старики - готовьтесь в гроб?": Соломин ответил на призыв Собянина

28 сентября 2020, 20:15  •  55 • Политика
Артисты ответили на призыв Собянина к пожилым не выходить на улицу. "Это значит, что молодые могут петь, а старики - готовьтесь в гроб, что ли? Это несерьёзно", - сказал художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.
В связи с новой волной роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин призвал людей старше 65 лет не покидать жильё, за исключением случаев крайней необходимости. Слова столичного градоначальника прокомментировали российские деятели культуры Юрий Соломин и Владимир Бортко.
По мнению художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, нельзя просто так взять и посадить стариков под домашний арест. Особенно это касается работников театра, которые не могут работать на удалёнке.
Как быть с ансамблем Моисеева, хором Пятницкого и другими коллективами, известными на весь мир? То же самое с театрами. Это значит, что молодые могут петь, а старики - готовьтесь в гроб, что ли? Это несерьёзно, - цитирует Соломина издание Газета.ru.
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко отметил, что уже успел переболеть COVID-19, но всё равно в основном работает из кабинета. Также он рассказал, что недавно его попросили покинуть пленарное заседание.

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