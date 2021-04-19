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"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе

19 апреля 2021, 14:00  •  214 • Политика
Оружие, которое хранилось на чешских складах, якобы взорванных спецслужбами России, могло убить миллионы в Донбассе. А потому, даже если к этой операции причастны сотрудники ГРУ, то они просто молодцы, считает известный политолог Геворг Мирзаян.
На складах в деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, хранилось оружие, которое должно было поставляться Украине для войны в Донбассе. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
В комментарии к ситуации, данном для Царьграда, политолог заметил, что если русские спецслужбы действительно причастны к этим взрывам, то они действовали совершенно правильно. "Если ГРУ организовало взрывы этих складов, то, значит, молодцы, сотрудники ГРУ", - высказался эксперт.
Он напомнил, что больших жертв в результате взрывов не было - погибло несколько человек. Также наш собеседник отметил, что Чехия именно сейчас начала нагнетать антирусскую истерию по одной простой причине: "Это уже является основанием для того, чтобы сорвать контракт на покупку нашей вакцины".
Мирзаян пояснил, что недавно были провокации, направленные против поставок "Спутника V" в Словакию, а теперь то же самое происходит и в Чехии. "Потому что мы же прекрасно с вами понимаем, что это вопрос не системы здравоохранения, а это вопрос политический", - добавил эксперт.
Напомним, представители МВД Чехии на официальном уровне выдвинули обвинения против России, заявив, что взрыв на складах в деревне Врбетице в 2014 году якобы устроили граждане нашей страны Александр Петров и Руслан Боширов. Прага выслала 18 русских дипломатов. В ответ на этот антирусский выпад Россия разрешила остаться 5 чешским дипломатам, остальные 20 сотрудников иностранного посольства обязаны покинуть нашу страну в течение суток.

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