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"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Daily Mail о переброске сил ОДКБ
07 января 2022, 07:40 • 593 • В мире
На Западе неоднозначно отнеслись к решению о развертывании миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.
Читатели британского Daily Mail по-разному оценили новости о развертывании миротворческого контингента в Казахстане. Сейчас в республике, где ранее прошли массовые акции протеста, переросшие в беспорядке, силовики пытаются стабилизировать ситуацию. Однако иностранные комментаторы весьма поверхностно владеют информацией. Некоторые предлагают властям Казахстана не разгонять мародеров, а закупать… сено, некоторые почему-то вспоминают Ленина. Нашлись и те, кто усмотрел в составе миротворцев ОДКБ только русских, а не коллективные силы.
Впрочем, среди обсуждающих нашлись и те, кто восхитился скоростью реакции России на протесты в соседней державе.
"Молодцы, русские!", "Пошлите войска против прогрессивных либералов, они это заслужили!", "Напоминает мне о Майдане и о том, кто создал сценарий для этого. Снова на границах России. Почему глобалисты так отчаянно хотят развязать войну с Россией?" – пишут читатели Daily Mail.
При этом некоторые комментаторы полагают, что временным пребыванием иностранных бойцов в Казахстане все не закончится.
"Ничему жизнь не учит крупные державы. Никогда не посылайте свои войска в места, название которых заканчивается на —стан", - мрачно указал Seamus OCosgrove.
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