"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Daily Mail о переброске сил ОДКБ

На Западе неоднозначно отнеслись к решению о развертывании миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

Читатели британского Daily Mail по-разному оценили новости о развертывании миротворческого контингента в Казахстане. Сейчас в республике, где ранее прошли массовые акции протеста, переросшие в беспорядке, силовики пытаются стабилизировать ситуацию. Однако иностранные комментаторы весьма поверхностно владеют информацией. Некоторые предлагают властям Казахстана не разгонять мародеров, а закупать… сено, некоторые почему-то вспоминают Ленина. Нашлись и те, кто усмотрел в составе миротворцев ОДКБ только русских, а не коллективные силы.

Впрочем, среди обсуждающих нашлись и те, кто восхитился скоростью реакции России на протесты в соседней державе.

"Молодцы, русские!", "Пошлите войска против прогрессивных либералов, они это заслужили!", "Напоминает мне о Майдане и о том, кто создал сценарий для этого. Снова на границах России. Почему глобалисты так отчаянно хотят развязать войну с Россией?" – пишут читатели Daily Mail.

При этом некоторые комментаторы полагают, что временным пребыванием иностранных бойцов в Казахстане все не закончится.

"Ничему жизнь не учит крупные державы. Никогда не посылайте свои войска в места, название которых заканчивается на —стан", - мрачно указал Seamus OCosgrove.