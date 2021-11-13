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"Молодой Путин" заявил, что правит миром. Так же как президент России

13 ноября 2021, 05:05  •  56 • Политика
Канье Уэст заявил, что считает себя "молодым Путиным", поскольку правит миром. Нет, не политическим. Миром культуры…
Американский рэпер Канье Уэст в подкасте Drink Champs заявил, что считает себя "молодым Путиным", поскольку способен влиять на культуру точно так же, как президент России влияет на международное сообщество.
Adidas, Gap - я ими рулю, я Путин! - заявил Канье Уэст.
Собеседники Уэста по подкасту сначала затихли. После поинтересовались, имеет ли рэпер в виду именно президента России Владимира Путина. После добавили, что это сравнение... хм... удивительно. Дальше посмеялись, затем снова притихли. Словом, в течение нескольких секунд удалось сорвать самые разные реакции одним только упоминанием президента России. В то же время Канье Уэст, как ни в чём не бывало, продолжил:
Я осознал это (что он - молодой Путин. - Ред.), когда понял: культура - это нефть, культура - это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и в будущие 2000 лет.
Кстати говоря, у Уэста были и, по всей видимости, есть президентские амбиции. Он был кандидатом в президенты США. Впрочем, стать преемником Путина в политике у него всё равно не получится, законы России не позволяют.

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