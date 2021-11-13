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"Молодой Путин" заявил, что правит миром. Так же как президент России
13 ноября 2021, 05:05 • 56 • Политика
Канье Уэст заявил, что считает себя "молодым Путиным", поскольку правит миром. Нет, не политическим. Миром культуры…
Американский рэпер Канье Уэст в подкасте Drink Champs заявил, что считает себя "молодым Путиным", поскольку способен влиять на культуру точно так же, как президент России влияет на международное сообщество.
Собеседники Уэста по подкасту сначала затихли. После поинтересовались, имеет ли рэпер в виду именно президента России Владимира Путина. После добавили, что это сравнение... хм... удивительно. Дальше посмеялись, затем снова притихли. Словом, в течение нескольких секунд удалось сорвать самые разные реакции одним только упоминанием президента России. В то же время Канье Уэст, как ни в чём не бывало, продолжил:
Кстати говоря, у Уэста были и, по всей видимости, есть президентские амбиции. Он был кандидатом в президенты США. Впрочем, стать преемником Путина в политике у него всё равно не получится, законы России не позволяют.
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