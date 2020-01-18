Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Незалежная Латвия: Советское наследие уже почти ВСЁ (Руслан Осташко)
"Ганьба" для Гончарука: В Раде освистали украинского премьера. Он отве...
Госдеповская шишка приехала в Москву
Гражданская авиация России: проблемы и успехи в 2019 году
Главная / Политика

"Молодец, начальник": Сатановский воздал должное непредсказуемости Путина

18 января 2020, 21:54  •  145 • Политика
Политолог Евгений Сатановский воздал должное непредсказуемости Владимира Путина, который запустил транзит власти на этой неделе - в рамках обращения к Федеральному Собранию. "Молодец, начальник", - одобрил он.
Дискуссия в обществе, которая развернулась после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, вновь позволяет говорить о том, что главу государства Владимира Путина невозможно расшифровать. Об этом заявил в Telegram политолог Евгений Сатановский.
По мнению эксперта, логика действий президента абсолютно понятна, хотя нравится не всем. При этом он смог переиграть своих врагов и критиков, которые недовольны отсутствием открытого противостояния в руководстве страны, так привычного для эпохи Бориса Ельцина. И оппозиция опять кричит о "диктатуре".
"История опять повторяется: "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа". Ну что поделать? Их в очередной раз опередили и переиграли", - пояснил политолог.
Как подчеркнул Сатановский, на этой неделе стартовал транзит власти, однако сама система остаётся неизменной. В итоге не состоялась революция, которой так долго ждали некоторые.
Вместо этого стартуют процессы, к которым придётся приспосабливаться внешним игрокам и сторонним наблюдателям, рассчитывавшим на перехват управления. Это является хорошей новостью, учитывая происходящее на Ближнем и Среднем Востоке, а также на постсоветском пространстве.
Главным же итогом стало то, что вне зависимости от направления движения страны анархия исключена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
17 января 2020, 23:09
Сложить головы на плахе: Война против изменений Конституции получила исторический урок
18 января 2020, 02:24
"Наши действия будут теми же": Помпео высказался о новом правительстве России
17 января 2020, 23:09
В «Единой России» огласили претензии к работе четырех министерств
18 января 2020, 21:54
"Следи за словами!": Трамп начал угрожать главе Ирана
18 января 2020, 13:24
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
18 января 2020, 21:54
Топ-4 министерств правительства Медведева, которые обрушили демографию в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2020, 05:39
Украина: Зеленского официально признали тупым (Telegram. Обзор)
18 января 2020, 05:39
"Расследование не окончено, но вы виноваты. Так мужики себя ведут?" Лавров ...
18 января 2020, 02:24
"Пришлось как-то немножко людей вернуть в реальность": Захарова о самом &qu...
18 января 2020, 12:09
Меньше 10 слов для США: Лавров ёмко ответил американской журналистке об импичменте Тр...
18 января 2020, 12:09
Пенсии могут отменить вообще - власти прощупывают почву
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2020, 01:39
Ошибки правительства Медведева, которые нельзя повторить
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
15 января 2020, 19:09
Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
14 января 2020, 13:54
Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.