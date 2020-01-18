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"Молодец, начальник": Сатановский воздал должное непредсказуемости Путина
18 января 2020, 21:54 • 145 • Политика
Политолог Евгений Сатановский воздал должное непредсказуемости Владимира Путина, который запустил транзит власти на этой неделе - в рамках обращения к Федеральному Собранию. "Молодец, начальник", - одобрил он.
Дискуссия в обществе, которая развернулась после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, вновь позволяет говорить о том, что главу государства Владимира Путина невозможно расшифровать. Об этом заявил в Telegram политолог Евгений Сатановский.
По мнению эксперта, логика действий президента абсолютно понятна, хотя нравится не всем. При этом он смог переиграть своих врагов и критиков, которые недовольны отсутствием открытого противостояния в руководстве страны, так привычного для эпохи Бориса Ельцина. И оппозиция опять кричит о "диктатуре".
"История опять повторяется: "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа". Ну что поделать? Их в очередной раз опередили и переиграли", - пояснил политолог.
Как подчеркнул Сатановский, на этой неделе стартовал транзит власти, однако сама система остаётся неизменной. В итоге не состоялась революция, которой так долго ждали некоторые.
Вместо этого стартуют процессы, к которым придётся приспосабливаться внешним игрокам и сторонним наблюдателям, рассчитывавшим на перехват управления. Это является хорошей новостью, учитывая происходящее на Ближнем и Среднем Востоке, а также на постсоветском пространстве.
Главным же итогом стало то, что вне зависимости от направления движения страны анархия исключена.
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