"Молодец, начальник": Сатановский воздал должное непредсказуемости Путина

Дискуссия в обществе, которая развернулась после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, вновь позволяет говорить о том, что главу государства Владимира Путина невозможно расшифровать. Об этом заявил в Telegram политолог Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, логика действий президента абсолютно понятна, хотя нравится не всем. При этом он смог переиграть своих врагов и критиков, которые недовольны отсутствием открытого противостояния в руководстве страны, так привычного для эпохи Бориса Ельцина. И оппозиция опять кричит о "диктатуре".

"История опять повторяется: "Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа". Ну что поделать? Их в очередной раз опередили и переиграли", - пояснил политолог.

Как подчеркнул Сатановский, на этой неделе стартовал транзит власти, однако сама система остаётся неизменной. В итоге не состоялась революция, которой так долго ждали некоторые.

Вместо этого стартуют процессы, к которым придётся приспосабливаться внешним игрокам и сторонним наблюдателям, рассчитывавшим на перехват управления. Это является хорошей новостью, учитывая происходящее на Ближнем и Среднем Востоке, а также на постсоветском пространстве.

Главным же итогом стало то, что вне зависимости от направления движения страны анархия исключена.