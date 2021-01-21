"Молитесь за нашу страну. Сегодня трагический день": В США началась "эпоха Байдена"

Известный американский журналист и публицист Джо Хофт считает, что Джо Байден, как человек, страдающий слабоумием, никак не может возглавить нацию. В своей статье, размещённой на ресурсе The Gateway Pundit, Хофт не скрывает удивления: "После многих лет лжи - когда уже либеральные СМИ сообщат американской общественности об очевидном слабоумии Джо Байдена?"

По словам Хофта, Байден всё время предвыборной кампании отсиделся "в своём подвале", а теперь принимает присягу в качестве президента Соединённых Штатов.



"Джо никогда не был умным. Он всегда был просто хвастуном", - пишет Хофт. "Как этот парень вообще может быть лидером свободного мира? И как ему удалось получить 81 миллион голосов? Думаю, все мы знаем ответ на этот вопрос".

"Сегодня трагический день для Америки. Страна, которую мы знаем, закончилась. Мы теряем свои права так же быстро, как Джо Байден сходит с ума. Пожалуйста, молитесь за нашу страну", - безрадостно резюмировал журналист.