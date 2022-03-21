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"Молимся о детях Донбасса": В Вене почтили память погибших малышей

21 марта 2022, 17:26  •  142 • Политика
Жители Вены почтили память детей, погибших в Донбассе из-за обстрелов ВСУ. Акция прошла в парке Пратер.
На дереве в венском парке появились колокольчики с чёрными ленточками, а рядом установлена табличка в память о малышах ДНР и ЛНР, погибших от ударов украинских военных.
Молимся о детях Донбасса,
- гласит надпись.
Как известно, за восемь лет в результате обстрела Донбасса со стороны ВСУ погибло не менее 3000 мирных жителей. Это подтверждают и данные ООН, пишет телеграм-канал "Zащитники".

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