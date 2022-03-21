"Молимся о детях Донбасса": В Вене почтили память погибших малышей

Жители Вены почтили память детей, погибших в Донбассе из-за обстрелов ВСУ. Акция прошла в парке Пратер.

На дереве в венском парке появились колокольчики с чёрными ленточками, а рядом установлена табличка в память о малышах ДНР и ЛНР, погибших от ударов украинских военных.

Молимся о детях Донбасса,

- гласит надпись.

Как известно, за восемь лет в результате обстрела Донбасса со стороны ВСУ погибло не менее 3000 мирных жителей. Это подтверждают и данные ООН, пишет телеграм-канал "Zащитники".