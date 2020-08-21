"Молила-просила!": Лукашенко рассказал о частной беседе с Тихановской

В разговоре с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о частной беседе со своей соперницей на выборах на пост главы государства Светланой Тихановской.

"Я её вывез! По её просьбе, молила-просила: "Ради Бога, вывезите меня к деткам в Литву". Она нормальная женщина, любит своих детей", - поделился Лукашенко.

Однако сейчас Тихановскую "кинули на пепелище", из-за чего она вынуждена топтаться на головёшках, подчеркнул политик.

"Вывез! Её опутали, окутали министерство иностранных дел, спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот ещё один центр", - указал Лукашенко.