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"Молила-просила!": Лукашенко рассказал о частной беседе с Тихановской
21 августа 2020, 20:05 • 130 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в частной беседе представитель оппозиции Светлана Тихановская "молила-просила" вывезти её к детям в Литву. По мнению главы государства, Тихановская "нормальная женщина", но её кинули на пепелище.
В разговоре с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о частной беседе со своей соперницей на выборах на пост главы государства Светланой Тихановской.
"Я её вывез! По её просьбе, молила-просила: "Ради Бога, вывезите меня к деткам в Литву". Она нормальная женщина, любит своих детей", - поделился Лукашенко.
Однако сейчас Тихановскую "кинули на пепелище", из-за чего она вынуждена топтаться на головёшках, подчеркнул политик.
"Вывез! Её опутали, окутали министерство иностранных дел, спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот ещё один центр", - указал Лукашенко.
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