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"Молчит ЕС. Никто не выходит с плакатами": Гаспарян пристыдил позабывших голодающую Савченко европейцев
14 декабря 2018, 00:24 • 46 • В мире
Публицист, политолог Армен Гаспарян на странице в соцсети отметил, что в Европе забыли о поддержке арестованной на Украине Надежде Савченко. "Молчит ЕС. Никто не выходит с плакатами Free Savchenko", - заметил он.
Российский политолог и публицист Армен Гаспарян удивился замалчиванию в Европе истории с арестованной Надеждой Савченко. Украинский депутат, ранее объявившая голодовку, заявила, что частично потеряла зрение и слух.
Так говорится в ее письме, зачитанном во время слушания в Шевченковском суде Киева.
По словам Савченко, она лишь едва вышла из сухого голодания, продолжавшегося семь дней. В письме арестованная нардеп также отмечает, что не может "участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной одышки, при которой больно ходить".
Гаспарян указывает, что в Европе рьяно, как когда-то, не требуют освободить Савченко.
"Из-за голодовки Савченко частично потеряла слух и зрение. Молчит ЕС. Никто не выходит с плакатами Free Savchenko. И как только им не стыдно быть такими непоследовательными", - написал он на странице в Twitter.
Савченко находится под стражей с марта 2018 года. Ее обвиняют в подготовке терактов в Раде и правительственном квартале Киева с целью смены власти в стране.
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