"Молчание посла – красноречивее слов": В Сети оценили участие США в проекте Навального

В МИД России указали на связь США и разработчиков "Умного голосования". "Молчание американского посла после сложного разговора в МИД РФ говорит красноречивее любых слов", - комментирует "Мейстер".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разработчики "Умного голосования" непосредственно связаны с военным ведомством США. В Сети это никого не удивило.

Роскомнадзор установил IP-адреса, где расположены серверы и откуда идёт поддержка "УГ". В основном они находятся на территории США. А компании, участвовавшие в этом проекте, так или иначе связаны с Пентагоном, отметила Захарова.

В Сети отмечают, что участие американских спецслужб в попытках вмешательства в выборы в России давно уже является "секретом Полишинеля". Однако в этот раз США, в своём стремлении раскачать обстановку в России подставили сами себя.

Молчание американского посла после сложного разговора в МИД РФ говорит красноречивее любых слов,

- комментирует Telegram-канал "Мейстер".

Добавляется, что данный эпизод скорее всего не остановит США от дальнейших попыток вмешательства. Но при этом и нет сомнений, что Россия будет эффективно пресекать данные поползновения.