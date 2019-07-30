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"Молчание народа выльется в трагедию": В украинском лагере детей учит наставник в форме с нашивками эсэсовца

30 июля 2019, 22:54  •  49 • В мире
В украинском лагере детей учит наставник, одетый в форму с нашивками эсэсовцев – причем ребятишек вместе с ним показали на одном из главных каналов Незалежной. "Молчание народа выльется в страшную трагедию", - ужасаются в соцсетях.
Скриншоты из эфира телеканала выложила в твиттере пользователь Марина Саакян. Женщина объяснила, что увидела на экране очередное подтверждение того, что на Украине фактически возрождаются идеи фашизма.
"Никогда такого не было и вот опять... Канал Порошенко показал детский лагерь в Черкассах. Детей учат военному делу. У наставника шеврон дивизии войск СС "Мертвая голова"", - отметила она. К слову, подобная символика относится к запрещенным в России, поэтому по вполне понятным причинам публиковать пост без частичной цензуры нельзя.
Пользователи разделили мнение Марины, буквально ужаснувшись показанным ею кадрам.
"Отсюда мораль: Надо своих учить. Потому что эти, таких как хомяки Навального - как овощей повырежут", - написала в комментариях @Galaxy_View.
"Сегодняшнее молчание украинского народа в дальнейшем выльется в страшную трагедию", - грустно предсказала пользователь @Veta1947.

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