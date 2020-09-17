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"Могут развязать "горячую" войну": Лукашенко перекрыл границу с Литвой, Польшей и Украиной
17 сентября 2020, 23:55 • 52 • Политика
Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей и Украиной, объявил президент Александр Лукашенко. "Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приёмов, прежде чем развязать "горячую" войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, поставить армию под ружьё и закрыть государственную границу", - объяснил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о перекрытии границы сразу с тремя странами. Речь идёт о Польше, Украине и Литве. Глава государства назвал это вынужденной мерой.
Стоит отметить, что все три страны в той или иной мере активно поддержали протесты в Минске. Так, в Польше скрывается автор Telegram-канала NEXTA, который раздувает и координирует протесты, а также вбрасывает различные фейки. А Литва не только дала убежище оппозиционному экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, но и признала её главой белорусского государства. В свою очередь на Украине нашли убежище другие белорусские оппозиционные политики.
Напомним, что Польша и страны Балтии первыми поддержали участников протестов и потребовали введения санкций против Белоруссии.
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