Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме задумались об ограничении продаж систем нагревания табака
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
"Россия обладает смертоносным вооружением", которое может "долете...
Помпео: отступление Америки на Ближнем Востоке закончилось
Главная / Политика

"Могут перебросить в Черное море три миноносца": военный эксперт о "серой зоне", допускающей провокацию США

11 января 2019, 14:39  •  87 • Политика
Своими умозаключениями делится украинский военный эксперт Михаил Жирохов. Он уверен, что "серые зоны" в международном праве допускают провокацию США - если говорить конкретно, американцы "могут перебросить в Черное море три миноносца".
В своей публикации для украинской "Деловой столицы" военный эксперт говорит, что "азовский фронт" в 2019 году должен стать "весьма горячим". В то же время, он с сожалением отмечает, что страны Запада не среагировали на российский "захват в нейтральных водах трех судов и 24 моряков из состава ВМС Украины 25 ноября". Уже в первых предложениях он допускает несколько вбросов. Воды не были нейтральными, о чем писали и украинские СМИ. Задержали не только моряков, но и сотрудников СБУ, которые руководили провокацией - тому есть документальные подтверждения. Наконец, захвата не было - имели место быть законные действия в связи с нарушением международного права. Но продолжим говорить о позиции военного эксперта.
Жирохов полагает, что США могут воспользоваться "серой зоной" права. Как пишет военный эксперт, нормы не оговаривают проход через проливы авианосцев. Таким образом, не нарушая конвенцию США могут "перебросить в Черное море три эскадренных миноносца типа "Арли Берк".
"Казалось бы, это совсем немного. Однако если вспомнить, что только один такой боевой корабль может нести 74 ракеты RIM-66 SM-2, 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow, 8 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и 8 противолодочных управляемых ракет RUM-139 VL-Asroc, то возможности такой группировки весьма неплохо смотрятся на фоне Черноморского флота РФ. Но это мы рассматриваем вариант мирного времени и попыток "играть по правилам". Но если и дальше так пойдет, и Россия продолжит нагло растаптывать все международные соглашения последнего времени, то Вашингтон может сыграть в свою игру", - цитирует текст публикации ИноСМИ.
В своих размышлениях эксперт доходит до организации базы США в Черном море и, по всей видимости, притязаниях на Крым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 11:24
Союз с односторонним движением: Насколько серьёзны разногласия России и Белоруссии
10 января 2019, 22:24
Илону Маску предложили китайскую грин-карту
11 января 2019, 04:54
"Россия обладает смертоносным вооружением", которое может "долететь до любого американского города" - иранские эксперты
Загрузка...
11 января 2019, 11:24
"Ждать санкций против Украины?" Соловьев отреагировал на проверку США украинского списка политиков и бизнесменов
11 января 2019, 08:09
Мнучин заявил, что нынешняя администрация Белого дома жёстче прежней и это грозит России новыми санкциями
10 января 2019, 22:24
Давос рискует остаться без Трампа: Президент США списал на шатдаун возможную отмену поездки
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2019, 13:39
В Минобороны испытали "Удава"
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
10 января 2019, 15:54
Новый прорыв: на Украине собираются перехитрить Россию
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.