"Могут перебросить в Черное море три миноносца": военный эксперт о "серой зоне", допускающей провокацию США

Своими умозаключениями делится украинский военный эксперт Михаил Жирохов. Он уверен, что "серые зоны" в международном праве допускают провокацию США - если говорить конкретно, американцы "могут перебросить в Черное море три миноносца".

В своей публикации для украинской "Деловой столицы" военный эксперт говорит, что "азовский фронт" в 2019 году должен стать "весьма горячим". В то же время, он с сожалением отмечает, что страны Запада не среагировали на российский "захват в нейтральных водах трех судов и 24 моряков из состава ВМС Украины 25 ноября". Уже в первых предложениях он допускает несколько вбросов. Воды не были нейтральными, о чем писали и украинские СМИ. Задержали не только моряков, но и сотрудников СБУ, которые руководили провокацией - тому есть документальные подтверждения. Наконец, захвата не было - имели место быть законные действия в связи с нарушением международного права. Но продолжим говорить о позиции военного эксперта.

Жирохов полагает, что США могут воспользоваться "серой зоной" права. Как пишет военный эксперт, нормы не оговаривают проход через проливы авианосцев. Таким образом, не нарушая конвенцию США могут "перебросить в Черное море три эскадренных миноносца типа "Арли Берк".

"Казалось бы, это совсем немного. Однако если вспомнить, что только один такой боевой корабль может нести 74 ракеты RIM-66 SM-2, 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow, 8 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и 8 противолодочных управляемых ракет RUM-139 VL-Asroc, то возможности такой группировки весьма неплохо смотрятся на фоне Черноморского флота РФ. Но это мы рассматриваем вариант мирного времени и попыток "играть по правилам". Но если и дальше так пойдет, и Россия продолжит нагло растаптывать все международные соглашения последнего времени, то Вашингтон может сыграть в свою игру", - цитирует текст публикации ИноСМИ.

В своих размышлениях эксперт доходит до организации базы США в Черном море и, по всей видимости, притязаниях на Крым.