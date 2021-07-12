"Могут остаться за бортом": Молдавии предсказали уход от России

Политолог считает, что партия "Действие и солидарность", получившая большинство голосов в парламент, повлияет на поворот Молдавии в сторону Европы.

На парламентских выборах в Молдавии проевропейская партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая поддерживает президента страны, получит в будущем парламенте большинство, что позволит ей единолично сформировать правительство. К такому выводу пришёл политолог Корнелиу Чуря, который беседовал об этом с ТАСС.

Всего на выборы проходят три партии: партия "Действие и солидарность" с 48%, блок коммунистов и социалистов BECS (Додона и Воронина), который получил 31,04%, и партия "Шор" - 6,89%.

Политолог Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), считает, что таким образом Молдавия движется в Европу: консерваторы-проевропейцы "Шор" вместе с ПДС могут войти в коалицию, в то время как своё влияние теряют коммунисты.

"4-е место занимает блок "Ренато Усатый" - 4,33%, так и не проходя в парламент. Усатый - это пророссийские евроскептики, которые могли бы помочь Додону, но в итоге могут остаться за бортом. Таким образом, Молдавия явно дрейфует в сторону ЕС, сильное влияние на страну оказывают соседняя Украина и Румыния, а на регион Гагаузия - Турция", - подытоживает политолог.