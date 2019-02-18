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"Могут лишь командовать": В Европе поняли, что США больше не лидер. Первые места заняла Россия

18 февраля 2019, 13:09  •  161 • Политика
США, несмотря на заявления вице-президента Майка Пенса об "американском лидерстве", сделанные им в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, на деле уступают свои позиции России, об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Могут лишь командовать", - резюмирует издание, отмечая, как на самом деле в Европе относятся к "американскому лидерству".
Издание отмечает, что Пенс в ходе своего выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда".
"Америка снова стала лидером свободного мира", - заявил Пенс на конференции. Впрочем, его высказывание подвигло критиков и политологов объяснить, почему он неправ.
"Таковым является удивительный параллельный мир, который Пенс описал в своей речи. С реальностью это имеет мало общего", - уверены эксперты.
В частности, издание отмечает, что США уже давно сдают свои позиции и уж совершенно точно не лидируют.
"Вперед вырываются Россия, Китай и Иран, - уверяют политологи издания. - В то время как трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю историю своего существования".
И тем не менее, даже осознавая реальный расклад сил, США, видимо, по инерции продолжают раздавать указания всем остальным.
"С каменными лицами представители европейских стран слушали выступление Пенса, - отмечает издание. - Им было ясно, что в понимании Пенса американское партнерство - это раздача команд для остальных. Могут лишь командовать".

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