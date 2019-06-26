|
"Могут и наподдать": Захарова предупредила о реакции США после украинского "цирка" в ПАСЕ
26 июня 2019, 03:39 • 55 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила украинских коллег о возможной реакции США после устроенного ими "цирка" в зале заседаний ПАСЕ. "Могут и наподдать", - написала Захарова, добавив, что "партнерам" не помогла даже антироссийская провокация в Тбилиси.
Захарова отреагировала в своем фейсбуке на известие о том, то Украина отзывает своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Российский дипломат посоветовала Кулебе отправляться не в Киев, а сразу в Вашингтон, чтобы не терять времени зря.
Она прямо написала, что в столице Украины консультироваться не с кем – важные решения принимаются в Америке. "Хотя там могут и наподдать – не столько за провал, сколько за цирк во время провала", - предупредила Захарова.
Как пишет издание "Утро.ру", дипломат отметила – противодействие возвращению России в ПАСЕ было сильным. "Провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта "очередной агрессии Москвы", - объяснила она. При этом голосовали против возвращения РФ страны Прибалтики, Польша и Грузия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июня 2019, 08:09
|
21 июня 2019, 03:24
|
19 июня 2019, 09:09
|
23 июня 2019, 00:54
|
21 июня 2019, 22:39
|
22 июня 2019, 23:09
|
24 июня 2019, 09:24