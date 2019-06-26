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"Могут и наподдать": Захарова предупредила о реакции США после украинского "цирка" в ПАСЕ

26 июня 2019, 03:39  •  55 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила украинских коллег о возможной реакции США после устроенного ими "цирка" в зале заседаний ПАСЕ. "Могут и наподдать", - написала Захарова, добавив, что "партнерам" не помогла даже антироссийская провокация в Тбилиси.
Захарова отреагировала в своем фейсбуке на известие о том, то Украина отзывает своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Российский дипломат посоветовала Кулебе отправляться не в Киев, а сразу в Вашингтон, чтобы не терять времени зря.
Она прямо написала, что в столице Украины консультироваться не с кем – важные решения принимаются в Америке. "Хотя там могут и наподдать – не столько за провал, сколько за цирк во время провала", - предупредила Захарова.
Как пишет издание "Утро.ру", дипломат отметила – противодействие возвращению России в ПАСЕ было сильным. "Провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта "очередной агрессии Москвы", - объяснила она. При этом голосовали против возвращения РФ страны Прибалтики, Польша и Грузия.

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