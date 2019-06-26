"Могут и наподдать": Захарова предупредила о реакции США после украинского "цирка" в ПАСЕ

Захарова отреагировала в своем фейсбуке на известие о том, то Украина отзывает своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Российский дипломат посоветовала Кулебе отправляться не в Киев, а сразу в Вашингтон, чтобы не терять времени зря.

Она прямо написала, что в столице Украины консультироваться не с кем – важные решения принимаются в Америке. "Хотя там могут и наподдать – не столько за провал, сколько за цирк во время провала", - предупредила Захарова.

Как пишет издание "Утро.ру", дипломат отметила – противодействие возвращению России в ПАСЕ было сильным. "Провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта "очередной агрессии Москвы", - объяснила она. При этом голосовали против возвращения РФ страны Прибалтики, Польша и Грузия.