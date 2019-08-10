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"Могут доказать невиновность России": Коротченко дал совет Западу по данным немецкого детектива об МН17
10 августа 2019, 15:39 • 150 • Политика
Игорь Коротченко дал совет Западу по данным немецкого детектива о рейсе МН17. Он считает, что данные материалы помогут "доказать невиновность России".
Совместная следственная группа (ССГ) должна внимательно изучить информацию, которая имеется у немецкого детектива Йозефа Реша по крушению в Донбассе в 2014 году самолета Boeing. Так считает главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По мнению эксперта, если этого не сделают Нидерланды, то с материалами вполне могут захотеть ознакомиться Россия и Малайзия, которые заинтересованы в установлении правды.
"Запад должен тщательно их изучить, они могут доказать невиновность России. Иначе в очередной раз можно будет говорить о предвзятости и тенденциозности расследования", - заявил он Ura.ru.
Напомним, немецкий частный детектив Йозеф Реш вёл собственное расследование обстоятельств трагедии рейса MH17. Мужчина имеет ценные сведения, однако они не были учтены в работе ССГ.
Он по-прежнему готов передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, ибо ему поступали угрозы. Но в нидерландской прокуратуре назвали его условия необычными и посчитали, что они могут нанести вред расследованию.
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