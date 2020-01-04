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"Могут что-то неприятное напомнить?": Президент Польши отказался ехать в Израиль из-за Путина - Gazeta Wyborcza

04 января 2020, 10:09  •  176 • Политика
Издание Gazeta Wyborcza сообщила о том, что президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на "Всемирный форум по холокосту" из-за того, что там будет присутствовать президент России Владимир Путин. "А что так? Могут что-то неприятное напомнить?", - недоумевают в ответ интернет-пользователи.
Газета Gazeta Wyborcza сообщила о том, что президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на "Всемирный форум по холокосту". Издание отмечает, что "официально решение президента ещё не объявлено", однако эту информацию им подтвердили источники.
В качестве причины для отказа называется присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.
Интернет-пользователи весьма иронично прокомментировали нежелание Дуды ехать в Израиль на мероприятия, организованные в память 75-летней годовщины освобождения концлагеря Освенцим.
"А что так? Могут что-то неприятное напомнить?", - заметил "Голос Мордора".
Фото: скриншот twitter/spacelordrock
Напомним, российский лидер в последнее время несколько раз негативно отзывался о роли Польши во Второй мировой войне. Так недавно, на заседании коллегии Минобороны Путин ещё раз напомнил о том, как Польша в 1938 году отреагировала на планы Гитлера по геноциду еврейского населения Европы. В частности, экс-посол Польши в Германии Юзеф Липски обещал поставить фюреру Третьего рейха памятник в Варшаве, если ему удастся осуществить план массового уничтожения евреев.
Речь идёт об изначальном плане Гитлера выслать всех евреев из Европы в Африку. Этим планом он поделился с послом Польши, и тот отнёсся к нему более чем благосклонно, о чём свидетельствуют письма дипломата главе МИД Польши.
"Сволочь, свинья антисемитская", - не сдержался Путин, комментируя документ.

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