"Могут что-то неприятное напомнить?": Президент Польши отказался ехать в Израиль из-за Путина - Gazeta Wyborcza

Газета Gazeta Wyborcza сообщила о том, что президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на "Всемирный форум по холокосту". Издание отмечает, что "официально решение президента ещё не объявлено", однако эту информацию им подтвердили источники.

В качестве причины для отказа называется присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.

Интернет-пользователи весьма иронично прокомментировали нежелание Дуды ехать в Израиль на мероприятия, организованные в память 75-летней годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

"А что так? Могут что-то неприятное напомнить?", - заметил "Голос Мордора".

Фото: скриншот twitter/spacelordrock

Напомним, российский лидер в последнее время несколько раз негативно отзывался о роли Польши во Второй мировой войне. Так недавно, на заседании коллегии Минобороны Путин ещё раз напомнил о том, как Польша в 1938 году отреагировала на планы Гитлера по геноциду еврейского населения Европы. В частности, экс-посол Польши в Германии Юзеф Липски обещал поставить фюреру Третьего рейха памятник в Варшаве, если ему удастся осуществить план массового уничтожения евреев.

Речь идёт об изначальном плане Гитлера выслать всех евреев из Европы в Африку. Этим планом он поделился с послом Польши, и тот отнёсся к нему более чем благосклонно, о чём свидетельствуют письма дипломата главе МИД Польши.

"Сволочь, свинья антисемитская", - не сдержался Путин, комментируя документ.