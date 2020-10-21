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"Могущественная тайная сила" и отставка Чубайса: Квачков словами Соловья объяснил "обманку"

21 октября 2020, 22:55  •  47 • Политика
Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков словами историка Валерия Соловья объяснил "обманку" с возможной отставкой Анатолия Чубайса с поста главы Роснано. По его мнению, к этому может быть причастна некая "могущественная тайная сила".
Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков в интервью Царьграду прокомментировал сообщения о возможном уходе Анатолия Чубайса из Роснано.
Ранее агентство РБК сообщило, ссылаясь на свои источники, что руководитель госкорпорации получил предложение заняться Арктикой. Сам он, однако, отреагировав на данные слухи, заметил, что его любовь к русскому Северу - ещё не повод ставить его на пост "начальника Арктики".
Квачков уверен, что данная рокировка является результатом борьбы между "либеральными кланами". По его мнению, вероятный переход Чубайса из одной госкорпорации в другую не принесёт необходимых людям изменений.
Он был бесом, он бесом и остался. […]. Мы видим, что в рамках подпольного, подковёрного противостояния кланов внутри либеральной элиты, куда входит Чубайс, возникли какие-то перестановки. Но никакого значения это не имеет. Необходимо ликвидировать и тот клан, и другой, - заявил бывший полковник ГРУ.
Он также обратил внимание на недавнее заявление политолога и историка Валерия Соловья, который говорил о влиянии в России некой "могущественной тайной силы". Квачков убеждён, что данной силой является как раз один из либеральных кланов, который и мог вступить в более горячую фазу борьбы с Чубайсом и другими его "соплеменниками".

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