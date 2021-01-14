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"Могучее историческое открытие": Политолог назвал самое удивительное в аресте Варламова и Верзилова

14 января 2021, 16:15  •  21 • Политика
Политолог Армен Гаспарян назвал самое удивительное в аресте Ильи Варламова и Петра Верзилова в Южном Судане. Он с иронией прокомментировал отдельные фразы блогера, сказанные им в ходе стрима из Африки, в том числе о "местных чекистах": "Могучее историческое открытие".
Эксперты в комментарии для Царьграда высказались по поводу ареста блогера Ильи Варламова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и ещё троих граждан РФ в Южном Судане.
Их сняли с самолёта, когда группа собиралась вылетать в столицу государства. По словам Варламова, некие "военные или чекисты" начали досматривать их багаж и нашли пульт от квадрокоптера. После этого с российских граждан потребовали некое разрешение от местного министерства дикой природы.
В итоге Варламова, Верзилова и других продержали некоторое время в неком "непонятном отделении", а затем отпустили. О последнем рассказала спикер МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что сейчас российские дипломаты решают вопросы по поводу выезда группы из африканской страны.
Политолог Армен Гаспарян рассказал о том, что поразило его больше всего в этом инциденте. Он с иронией прокомментировал отдельные фразы Варламова, сказанные им в ходе стрима из Судана.
Мне больше всего запомнилось в этих воплях, что во всём якобы виноваты местные чекисты. Я, например, не знал о том, что в Южном Судане есть ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем - прим. ред.). Но век живи, век учись. Только ради такого могучего исторического и политико-нравственного, не побоюсь этого слова, открытия стоило, наверное, туда съездить. Это единственное, что я могу сказать. Потому что на словах, что их арестовали "местные чекисты", я выпал из эфира и назад уже не вернулся, - поделился эксперт.
Другой собеседник "Первого русского", журналист Сергей Мардан между тем выразил уверенность, что в произошедшем нет ничего серьёзного: "Чистой воды развлечение, наплевать и забыть".
Это дикая территория, дикая "папуасия", где всё по-прежнему решается бумажкой в десять долларов. Если бы там было что-то по настоящему опасное, то, конечно, у них бы сразу отняли всё - и документы, и деньги, и всю технику, и никаких бы стримов они не вели. А раз всё это переместилось в соцсети, то можно сделать вывод, что у людей было просто весёлое, лёгкое приключение. Я где-то им даже завидую: классно, можно поднагнать хайпа и набрать новых лайков у подписчиков. Если бы их арестовала суданская военная контрразведка, наверное, тональность сообщений МИД была бы немножко другой, - подчеркнул Мардан.

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