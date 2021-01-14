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"Могучее историческое открытие": Политолог назвал самое удивительное в аресте Варламова и Верзилова
14 января 2021, 16:15 • 21 • Политика
Политолог Армен Гаспарян назвал самое удивительное в аресте Ильи Варламова и Петра Верзилова в Южном Судане. Он с иронией прокомментировал отдельные фразы блогера, сказанные им в ходе стрима из Африки, в том числе о "местных чекистах": "Могучее историческое открытие".
Эксперты в комментарии для Царьграда высказались по поводу ареста блогера Ильи Варламова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и ещё троих граждан РФ в Южном Судане.
Их сняли с самолёта, когда группа собиралась вылетать в столицу государства. По словам Варламова, некие "военные или чекисты" начали досматривать их багаж и нашли пульт от квадрокоптера. После этого с российских граждан потребовали некое разрешение от местного министерства дикой природы.
В итоге Варламова, Верзилова и других продержали некоторое время в неком "непонятном отделении", а затем отпустили. О последнем рассказала спикер МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что сейчас российские дипломаты решают вопросы по поводу выезда группы из африканской страны.
Политолог Армен Гаспарян рассказал о том, что поразило его больше всего в этом инциденте. Он с иронией прокомментировал отдельные фразы Варламова, сказанные им в ходе стрима из Судана.
Другой собеседник "Первого русского", журналист Сергей Мардан между тем выразил уверенность, что в произошедшем нет ничего серьёзного: "Чистой воды развлечение, наплевать и забыть".
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