"Могучее историческое открытие": Политолог назвал самое удивительное в аресте Варламова и Верзилова

Эксперты в комментарии для Царьграда высказались по поводу ареста блогера Ильи Варламова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и ещё троих граждан РФ в Южном Судане.

Их сняли с самолёта, когда группа собиралась вылетать в столицу государства. По словам Варламова, некие "военные или чекисты" начали досматривать их багаж и нашли пульт от квадрокоптера. После этого с российских граждан потребовали некое разрешение от местного министерства дикой природы.

В итоге Варламова, Верзилова и других продержали некоторое время в неком "непонятном отделении", а затем отпустили. О последнем рассказала спикер МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что сейчас российские дипломаты решают вопросы по поводу выезда группы из африканской страны.

Политолог Армен Гаспарян рассказал о том, что поразило его больше всего в этом инциденте. Он с иронией прокомментировал отдельные фразы Варламова, сказанные им в ходе стрима из Судана.

Мне больше всего запомнилось в этих воплях, что во всём якобы виноваты местные чекисты. Я, например, не знал о том, что в Южном Судане есть ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем - прим. ред.). Но век живи, век учись. Только ради такого могучего исторического и политико-нравственного, не побоюсь этого слова, открытия стоило, наверное, туда съездить. Это единственное, что я могу сказать. Потому что на словах, что их арестовали "местные чекисты", я выпал из эфира и назад уже не вернулся, - поделился эксперт.

Другой собеседник "Первого русского", журналист Сергей Мардан между тем выразил уверенность, что в произошедшем нет ничего серьёзного: "Чистой воды развлечение, наплевать и забыть".