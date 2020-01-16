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"Могу я встретиться с Путиным?": Трамп заявил о своём желании перед инаугурацией

16 января 2020, 14:39  •  38 • Политика
Американский президент Дональд Трамп хотел встретиться с Путиным после того, как победил на выборах в ноябре 2016-го. Он собирался провести переговоры с российским президентом ещё до церемонии инаугурации. Трамп спросил: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до инаугурации?" - рассказывают журналисты The Washington Post.
Американский президент Дональд Трамп хотел встретиться с Путиным после того, как победил на выборах в ноябре 2016 года. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. Трамп хотел провести переговоры с российским президентом ещё до церемонии инаугурации, рассказывает издание. Такие данные приводятся в книге Филипа Ракера и Кэрол Леонниг, корреспондентов WP. Она только что появилась на прилавках Америки.
На собеседовании с одним из кандидатов на пост госсекретаря США Трамп прервал его и неожиданно спросил: "Когда я смогу встретиться с Путиным?" А потом уточнил: "Могу ли я встретиться с ним до инаугурации?" - рассказывают журналисты.
Авторы назвали свою новую книгу "Очень стабильный гений". Так сам Трамп отозвался о себе в 2018 году в ответ на критику демократов.
В издании также говорится: Трамп уверен, что является специалистом по России после того, как состоялась его личная встреча с Путиным на саммите "Группы двадцати" летом 2017-го. Трамп якобы даже отмахнулся от помощи тогдашнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, долго и плотно работавшего с Россией.
Трамп напомнил Тиллерсону, что у него прошла двухчасовая встреча с Путиным. "Это всё, что мне нужно знать, - заявил он. - Я всё это тщательно оценил. И в состоянии справиться", - рассказывают авторы книги.

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