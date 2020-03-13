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"Могли занести коронавирус в Ухань": Представитель МИД Китая обвинил военных США

13 марта 2020, 17:35  •  14 • В мире
Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они могли занести коронавирус в Ухань.
Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору палаты представителей США Роберта Редфилда - директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован.
Лицзянь на своей странице в Twitter задал ряд интересующих его вопросов. Например, когда в Соединённых Штатах был выявлен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас. Также он хотел бы узнать, в каких больницах инфицированные находятся сейчас.
"Возможно, это армия США принесла эпидемию в Ухань", - написал китайский чиновник.
Он призвал США стать более прозрачными и раскрыть свои данные, а также потребовал объяснений от Вашингтона.

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