"Могли занести коронавирус в Ухань": Представитель МИД Китая обвинил военных США

Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору палаты представителей США Роберта Редфилда - директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован.

Лицзянь на своей странице в Twitter задал ряд интересующих его вопросов. Например, когда в Соединённых Штатах был выявлен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас. Также он хотел бы узнать, в каких больницах инфицированные находятся сейчас.

"Возможно, это армия США принесла эпидемию в Ухань", - написал китайский чиновник.

Он призвал США стать более прозрачными и раскрыть свои данные, а также потребовал объяснений от Вашингтона.