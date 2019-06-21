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"Могли сбить, но не стали": Как Иран пощадил 35 жизней в американском самолете

21 июня 2019, 19:39  •  32 • В мире
В Иране сообщили, что не стали сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником. На борту судна, как выяснилось, было 35 человек. "Мы могли его сбить, но не стали этого делать", - отметил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Иранские военные пощадили 35 человек, летевших в американском разведывательном самолете. Как сообщил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, иранцы могли бы сбить данный борт вслед за беспилотником, нарушившим воздушное пространство исламской республики.
Отметим, что накануне иранцы показали обломки беспилотника США, сбитого на юге страны. В Тегеране подчеркнули, что извлекли обломки на своей территории, что как раз является доказательством нарушения воздушного пространства страны.
Как подчеркнул бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, при этом самолет-разведчик с людьми на борту военные сбивать не стали.
"Мы могли его сбить, но не стали этого делать", - отметил Хаджизаде, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что американцы уже получили предупреждение Ирана после сбитого дрона.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал инцидент в исламской республике "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

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