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"Могли бы сказать в гитлеровской Германии": Bloomberg сменил заголовок в статье о COVID-19 и русских

18 мая 2020, 20:55  •  25 • В мире
Агентство Bloomberg поменяло заголовок в статье про русских и коронавирус после скандала. Ранее с критикой материала выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также сенатор Алексей Пушков. Последний заметил, что так, как написали американцы, могли бы сказать в гитлеровской Германии.
Агентство Bloomberg изменило заголовок своего материала от 13 мая о коронавирусе в России. Ранее статья подверглась жёсткой критике со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В частности, она в Facebook констатировала - дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии. По словам Захаровой, направление чётко задал генсек НАТО [Йенс] Столтенберг: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок".
Захарова усомнилась, что с "миропорядком", в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", всё в порядке.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков также раскритиковал американское агентство за такую подачу.
"Так могли бы сказать в гитлеровской Германии: "Почему наше оружие не убило больше русских?" И возмутиться по этому поводу. Та еще описка", - написал Пушков в своём Twitter.
Bloomberg после разгоревшегося скандала поменяло заголовок на новый: "Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19". Как говорится в пояснительной записке редакции, новый заголовок отражает сомнение экспертов в российской методике составления статистики о смертности.

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