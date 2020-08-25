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"Могли бы подождать ещё лет сто, но…": В Иркутске решили увековечить память о Муравьёве-Амурском
25 августа 2020, 03:55 • 6 • Политика
В Иркутске намерены установить памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Николаю Муравьёву-Амурскому. "По неофициальной информации, иркутской администрацией несколько лет назад согласовано два проекта памятника Муравьёву-Амурскому. На этом, наверное, можно было успокоиться и подождать ещё лет сто, когда эта задумка воплотится в жизнь, но нас как горожан это не устраивает", - заявили в инициативной группе.
Инициативная группа по установке памятника генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Николаю Муравьёву-Амурскому в Иркутске создана в Иркутском областном краеведческом музее. Таким образом, предлагается увековечить память политического деятеля, которому в этом году исполнилось бы 211 лет.
Отмечается, что за минувшее столетие в Иркутске были установлены десятки памятников. Монументы были посвящены как выдающимся историческим деятелям, так и абстрактным воплощениям вроде памятника иркутскому туристу. При этом монумент столь видной исторической фигуре, как Муравьёв-Амурский, до сих пор не установлен.
Он пояснил, что на это есть две причины. Первая - если памятник будет устанавливать администрация города, то форма монумента будет зависеть от госфинансирования, и не хотелось бы в итоге получить абы какой памятник только потому, что на нормальный не хватило денег. Вторая причина заключается в том, что место установки памятника необходимо вынести на широкое обсуждение, считают в инициативной группе.
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