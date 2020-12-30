Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

"Могли бы многое сделать": Путин передал новогодние пожелания с намёком президентам-"новичкам"

30 декабря 2020, 16:55  •  34 • Политика
Президент России Владимир Путин передал новогодние пожелания с намёком президентам-"новичкам". Например, обращаясь к названному победителем выборов в США Джо Байдену, он отметил, что Штаты и Россия "могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях".
В обращении к Байдену Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент также напомнил о необходимости выстраивать отношения в духе равноправия и с учетом интересов двух стран.
Также Владимир Путин поздравил главу Республики Молдова Майю Санду. Он отметил, что развитие дружественных российско-молдавских отношений, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечало бы долгосрочным интересам двух стран.
С поздравлением президент также обратился и к японскому премьер-министру-новичку Ёсихидэ Суге. Он отметил важность сохранения в уходящем году динамики росийско-японских отношений.
Без поздравлений традиционно не остались и "старички" - Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко, президента США Дональда Трампа и других. В обращении к американскому коллеге Путин пожелал ему доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 09:35
Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 09:35
"Беспрецедентная ложь": в Крыму уличили в лицемерии представителей ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
26 декабря 2020, 01:05
Первый шаг румынской гражданки на посту президента Молдовы
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
24 декабря 2020, 17:00
"Замерла вся Украина": В словах Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.