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"Могли бы многое сделать": Путин передал новогодние пожелания с намёком президентам-"новичкам"
30 декабря 2020, 16:55 • 34 • Политика
Президент России Владимир Путин передал новогодние пожелания с намёком президентам-"новичкам". Например, обращаясь к названному победителем выборов в США Джо Байдену, он отметил, что Штаты и Россия "могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях".
В обращении к Байдену Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент также напомнил о необходимости выстраивать отношения в духе равноправия и с учетом интересов двух стран.
Также Владимир Путин поздравил главу Республики Молдова Майю Санду. Он отметил, что развитие дружественных российско-молдавских отношений, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечало бы долгосрочным интересам двух стран.
С поздравлением президент также обратился и к японскому премьер-министру-новичку Ёсихидэ Суге. Он отметил важность сохранения в уходящем году динамики росийско-японских отношений.
Без поздравлений традиционно не остались и "старички" - Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко, президента США Дональда Трампа и других. В обращении к американскому коллеге Путин пожелал ему доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье.
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