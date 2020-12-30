"Могли бы многое сделать": Путин передал новогодние пожелания с намёком президентам-"новичкам"

В обращении к Байдену Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент также напомнил о необходимости выстраивать отношения в духе равноправия и с учетом интересов двух стран.

Также Владимир Путин поздравил главу Республики Молдова Майю Санду. Он отметил, что развитие дружественных российско-молдавских отношений, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечало бы долгосрочным интересам двух стран.

С поздравлением президент также обратился и к японскому премьер-министру-новичку Ёсихидэ Суге. Он отметил важность сохранения в уходящем году динамики росийско-японских отношений.

Без поздравлений традиционно не остались и "старички" - Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко, президента США Дональда Трампа и других. В обращении к американскому коллеге Путин пожелал ему доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье.