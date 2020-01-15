"Могли бы, конечно, ещё и Чубайса посадить, но": Отставку правительства России назвали подарком от Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новость вызвала неприкрытую радость в соцсетях.

"Могли бы, конечно, ещё и Чубайса посадить, но и так новогодних подарков слишком много", - пишет в Twitter "Голос Мордора". "Тише, тише - не спугни..." - добавляет Дмитрий Васиченко @rivz6411. "Не всё сразу. Год только начался", - отмечает Denoff @Denchik_ML. "На майские оставили", - предполагает Юрий @YriyGorskiy.

Также идёт активное обсуждение того, кто получит освободившийся пост главы правительства. Telegram-канал "Медиакиллер" тонко намекает на кандидатуру нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.

Также своим мнением по поводу отставки правительства поделились и видные российские эксперты.

"Решение по отставке правительства Медведева можно только приветствовать. Однако нельзя не заметить, что случись эта отставка в марте 2018 года, сразу после победы В. В. Путина на президентских выборах, сегодняшнее настроение основной массы людей было бы куда лучше", - считает лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков. "Отставка правительства - сильный ход, дополняющий послание. У оппозиции выбит из рук мощный козырь. На какое-то время. Вопрос в том, кто вместо?" - отмечает политтехнолог Сергей Михеев.

Напомним, что в своём послании Федеральному Собранию Путин отметил, что у правительства в минувшем году "не всё получилось". Также он пообещал в ближайшее время встретиться с каждым членом кабмина.