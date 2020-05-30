Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "рас...
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Главная / Политика

"Могли б Медведева заподозрить, но он чист": Сатановский о вмешательстве Европы в дела России

30 мая 2020, 19:55  •  35 • Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России. Сатановский потребовал объяснить, на каком основании. "Или мы протекторат? Тогда кто у нас лорд-протектор? Чубайс? Греф? Кудрин? Набиуллина? Силуанов? Могли б Медведева заподозрить, но он-то точно чист" - негодует политолог.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Экономист и политолог Евгений Сатановский потребовал объяснить, на каком основании.
Эксперт напомнил, что поправки в Конституцию - это внутренние дела страны, к которым ни ЕС, ни Совет Европы, ни ПАСЕ, и ни уж тем более Венецианская комиссия никакого отношения не имеют. Поэтому совершенно непонятно, с какой стати в Европе решили оценивать поправки на соответствие "чему-то их, европейскому".
"Или страны у нас уже нет, а мы - колония? Тогда чья? Конкретной страны или Евросоюза в целом? И он нами владеет в одиночку или с США - в партнёрстве? Или мы протекторат? Тогда кто у нас лорд-протектор? Чубайс? Греф? Кудрин? Набиуллина? Силуанов?" - негодует Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Политолог добавляет, что можно было бы ещё заподозрить Дмитрия Медведева, но в этот раз он точно ни при чём. А у Владимира Путина "алиби", так как поправки, на которые "наезжает" Европа, - его, в шутку отмечает эксперт.
"А по результатам - выводы. Конституция, поправки и Путин - свои. Так что решать, будет что-то с ними, или президента с потрохами съесть, поправки не принимать, а Конституцию обнулить, будут наши. И только они. Не европейцы, не их комиссия, не подписанты и не группа поддержки, а примерно полтораста миллионов душ, которые в стране живут. Что и есть демократия", - подытожил Сатановский.
Напомним также, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ проведёт заседание в Общественной палате 30 мая. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на слова сопредседателя группы Талии Хабриевой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
30 мая 2020, 02:55
Пушков оценил слова Кравчука о способе остановить «агрессию» России
30 мая 2020, 04:55
Усы Пескова стали бородой: Как изменился пресс-секретарь Путина после коронавируса
30 мая 2020, 08:55
США рассматривают Украину как воздушный коридор для ядерного удара по Крыму - Ткачёв
30 мая 2020, 02:55
Бандитская перестрелка теперь "хулиганство": Под Киевом прошла разборка в стиле 1990-х
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.