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"Могли б Медведева заподозрить, но он чист": Сатановский о вмешательстве Европы в дела России
30 мая 2020, 19:55 • 35 • Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России. Сатановский потребовал объяснить, на каком основании. "Или мы протекторат? Тогда кто у нас лорд-протектор? Чубайс? Греф? Кудрин? Набиуллина? Силуанов? Могли б Медведева заподозрить, но он-то точно чист" - негодует политолог.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Экономист и политолог Евгений Сатановский потребовал объяснить, на каком основании.
Эксперт напомнил, что поправки в Конституцию - это внутренние дела страны, к которым ни ЕС, ни Совет Европы, ни ПАСЕ, и ни уж тем более Венецианская комиссия никакого отношения не имеют. Поэтому совершенно непонятно, с какой стати в Европе решили оценивать поправки на соответствие "чему-то их, европейскому".
Политолог добавляет, что можно было бы ещё заподозрить Дмитрия Медведева, но в этот раз он точно ни при чём. А у Владимира Путина "алиби", так как поправки, на которые "наезжает" Европа, - его, в шутку отмечает эксперт.
Напомним также, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ проведёт заседание в Общественной палате 30 мая. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на слова сопредседателя группы Талии Хабриевой.
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