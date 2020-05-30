"Могли б Медведева заподозрить, но он чист": Сатановский о вмешательстве Европы в дела России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Экономист и политолог Евгений Сатановский потребовал объяснить, на каком основании.

Эксперт напомнил, что поправки в Конституцию - это внутренние дела страны, к которым ни ЕС, ни Совет Европы, ни ПАСЕ, и ни уж тем более Венецианская комиссия никакого отношения не имеют. Поэтому совершенно непонятно, с какой стати в Европе решили оценивать поправки на соответствие "чему-то их, европейскому".

"Или страны у нас уже нет, а мы - колония? Тогда чья? Конкретной страны или Евросоюза в целом? И он нами владеет в одиночку или с США - в партнёрстве? Или мы протекторат? Тогда кто у нас лорд-протектор? Чубайс? Греф? Кудрин? Набиуллина? Силуанов?" - негодует Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Политолог добавляет, что можно было бы ещё заподозрить Дмитрия Медведева, но в этот раз он точно ни при чём. А у Владимира Путина "алиби", так как поправки, на которые "наезжает" Европа, - его, в шутку отмечает эксперт.

"А по результатам - выводы. Конституция, поправки и Путин - свои. Так что решать, будет что-то с ними, или президента с потрохами съесть, поправки не принимать, а Конституцию обнулить, будут наши. И только они. Не европейцы, не их комиссия, не подписанты и не группа поддержки, а примерно полтораста миллионов душ, которые в стране живут. Что и есть демократия", - подытожил Сатановский.

Напомним также, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ проведёт заседание в Общественной палате 30 мая. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на слова сопредседателя группы Талии Хабриевой.