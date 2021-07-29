"Могла бы заняться": Депутат нашёл Тихановской на Украине новую должность

Депутат Верховной рады Украины нашёл должность для международной туристки Светланы Тихановской.

Туристические поездки бежавшей из Белоруссии после проигрыша на выборах экс-кандидатки в президенты страны Светланы Тихановской веселят даже украинских политиков.

Народный депутат Верховной рады Макс Бужанский разместил на своём канале фото экс-домохозяйки после встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Вам Тихановская никого не напоминает? Мне кажется, вполне могла бы заняться реформой СБУ...)))

- написал депутат.

Как сообщал Царьград, ранее Тихановская увиделась с президентом США. Известно, что встреча длилась 10 минут, после чего Байден подарил белоруске коробку печенья.