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"Могла бы заняться": Депутат нашёл Тихановской на Украине новую должность

29 июля 2021, 18:35  •  120 • Политика
Депутат Верховной рады Украины нашёл должность для международной туристки Светланы Тихановской.
Туристические поездки бежавшей из Белоруссии после проигрыша на выборах экс-кандидатки в президенты страны Светланы Тихановской веселят даже украинских политиков.
Народный депутат Верховной рады Макс Бужанский разместил на своём канале фото экс-домохозяйки после встречи с президентом США Джозефом Байденом.
Вам Тихановская никого не напоминает? Мне кажется, вполне могла бы заняться реформой СБУ...)))
- написал депутат.
Как сообщал Царьград, ранее Тихановская увиделась с президентом США. Известно, что встреча длилась 10 минут, после чего Байден подарил белоруске коробку печенья.

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