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"Мог реально сесть": Захарова о "чёрной неблагодарности" спасённого в Каире блогера Котова
27 января 2022, 23:45 • 146 • Политика
Избитый в Каире блогер Котов обвинил МИД России в бездействии, хотя русские дипломаты буквально вытащили его из тюрьмы. "Котов мог реально сесть", - указала Мария Захарова.
Избитый в Каире блогер из России Арсений Котов обвинил русских дипломатов в бездействии и призвал подписчиков "писать в МИД". Официальный представитель ведомства Мария Захарова поймала блогера на лжи.
Речь идёт об инциденте, который случился с блогером вечером 26 января. Он вёл съёмку в так называемом районе мусорщиков и был избит местными обитателями за вмешательство в их личную жизнь. А утром 27 января блогер обратился к подписчикам, чтобы они звонили в МИД, так как русские дипломаты ему якобы никак не помогают.
- написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.
При этом она отметила, что блогер не только не поблагодарил русских дипломатов за помощь, но даже не удосужился сообщить подписчикам, что выпущен на свободу. В МИД до сих пор звонят и спрашивают, что там с делом Котова.
- посоветовала Мария Захарова.
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