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"Мог бы вернуть Украине суверенитет": Зеленскому напомнили о его старом обещании

26 апреля 2021, 22:55  •  122 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили о его старом предвыборном обещании посетить Москву во время празднования 9 мая. По словам эксперта, таким образом глава государства "мог бы вернуть Украине суверенитет".
Такое мнение высказал украинский журналист Руслан Коцаба. Он заявил, что визита Зеленского в Москву на парад Победы ждут многие русские и украинцы. Это, конечно, может взбесить "кучку людей" за океаном, но, по мнению Коцабы, лучше иметь крепкие отношения с ближайшим соседом, чем со страной, которая находится на другом краю света.
Таким визитом Зеленский смог бы вернуть Украине суверенитет, сделав то, что обещал. А он обещал, что хоть с чёртом лысым встретится, чтобы прекратить войну в Донбассе, - цитирует журналиста портал Nation News.
Напомним, что ранее Зеленский пригласил президента России Владимира Путина встретиться в Донбассе. В ответ Путин заявил, что договариваться о Донбассе Киев должен с народными республиками, а не с Москвой, которая выступает третьей стороной. После этого стало известно о том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак предложил странам "нормандской четвёрки", ДНР и ЛНР встретиться в Донбассе. Но эту идею Украина отвергла, не желая разговаривать с руководством народных республик.

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