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"Мог бы раскладушку прямо в Кремле поставить": Публицист в открытую рассказал про "дворец Путина"

26 января 2021, 20:40  •  63 • Политика
Дмитрий Ольшанский в открытую рассказал про "дворец Путина". "Он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить - да там и жить, если б хотел", - иронизирует публицист над "расследованием" Навального.
Глава государства Владимир Путин управляет страной почти 22 года, преодолев множество испытаний, включая войну на Кавказе, экономические кризисы, воссоединение России и Крыма и так далее. Об этом в колонке для издания "Взгляд" пишет публицист Дмитрий Ольшанский, комментируя раздутый блогером Алексеем Навальным скандал с "дворцом Путина".
Как отмечает Ольшанский, президент уже противопоставил себя Западу и не имеет возможности "отчалить на яхте с Сильвио". Вместо этого он навсегда останется в России, отказавшись слушаться "рептилоидов из глобального обкома".
"У него на протяжении долгих десятилетий есть все резиденции, какие ему могут быть нужны, и он мог бы себе раскладушку прямо в Кремле поставить - да там и жить, если б хотел", - иронизирует публицист.
Сторонники Навального считают, что во главе России должен стоять человек, который будет отвечать за их безопасность, жить в маленькой избушке, бегать со всеми на митинги за свободу и красить волосы в зелёный цвет. Однако подобная сказка никак не вяжется с реальностью.
Если же её попытаться реализовать, то население ждёт гибель Отечества, хаос и разорение. О поступках Владимира Путина будет судить сама русская история, и не за дворцы у моря, а за то, смог ли он сохранить Россию.
Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, владельцами пресловутого дворца в Геленджике является группа предпринимателей, а не Владимир Путин. При этом в Кремле заранее знали о том, что Навальный готовил провокацию с целью дестабилизации обстановки в России.
"Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - цитирует слова Пескова РИА ФАН.

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