"Мое мнение - встречаться нужно": И.о. мэра Элисты после схода калмыков призвал оппозицию к диалогу

Об этом Дмитрий Трапезников заявил в беседе с журналистом ТАСС, комментируя выступления местной оппозиции.

"Мое мнение - встречаться нужно. Они (представители оппозиции) должны определить представителей, готовых к диалогу, в процессе которого обе стороны должны услышать друг друга. Так как раньше слышались только оскорбления и надуманные обвинения, такой формат общения к конструктиву не приведёт", - сказал он.

И.о. главы городской администрации ещё раз отметил, что если диалог и сложится, то в нём не должно быть какой-либо политической подоплёки или личных амбиций участников. Трапезников приглашает несколько человек, представляющих оппозицию, поработать рядом с ним в городской администрации в течение недели или даже двух, чтобы они сами увидели, чем занимается и.о. мэра Элисты.

В то же время, по словам Трапезникова, заявление представителей оппозиции о том, что они якобы представляют на митингах мнение всех калмыков, не более чем "лукавство". И.о. мэра Элисты отметил, что два раза в неделю он проводит личный приём граждан, сам выезжает на важные объекты в республике, старается разобраться в существующих проблемах.

"И я вижу отношение людей: то, что говорят на митингах, не имеет никакого отношения к мнению народа", - пояснил Трапезников.

Напомним, в конце сентября стало известно, что исполняющим обязанности мэра Элисты назначен Дмитрий Трапезников, который руководил ДНР после убийства Александра Захарченко.

Это назначение изначально было воспринято в штыки некоторой частью общества Калмыкии. С сентября в Элисте неоднократно проводились согласованные митинги, главным требованием участников которых была отставка Трапезникова.

Последний из таких митингов прошел в Элисте в воскресенье, 17 ноября. Акция была малочисленной - собралось от силы 150 человек. Ещё около ста человек представляли администрацию Элисты и правоохранительные органы города.