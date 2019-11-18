Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ложные сигналы: в ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средс...
Зачем Россия ввела войска в Сирию? Американский ответ
На Украине решили «сломать» унаследованную от СССР систему психиатрии
"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о со...
Главная / Политика

"Мое мнение - встречаться нужно": И.о. мэра Элисты после схода калмыков призвал оппозицию к диалогу

18 ноября 2019, 13:39  •  15 • Политика
Дмитрий Трапезников, в настоящее время исполняющий обязанности мэра Элисты, призвал к конструктивному диалогу с представителями оппозиции после последнего схода калмыков, прошедшего в столице республики. По его словам, необходимо рассмотреть вариант включения оппозиции в общественный совет при городской администрации. "Мое мнение - встречаться нужно", - сказал он.
Об этом Дмитрий Трапезников заявил в беседе с журналистом ТАСС, комментируя выступления местной оппозиции.
"Мое мнение - встречаться нужно. Они (представители оппозиции) должны определить представителей, готовых к диалогу, в процессе которого обе стороны должны услышать друг друга. Так как раньше слышались только оскорбления и надуманные обвинения, такой формат общения к конструктиву не приведёт", - сказал он.
И.о. главы городской администрации ещё раз отметил, что если диалог и сложится, то в нём не должно быть какой-либо политической подоплёки или личных амбиций участников. Трапезников приглашает несколько человек, представляющих оппозицию, поработать рядом с ним в городской администрации в течение недели или даже двух, чтобы они сами увидели, чем занимается и.о. мэра Элисты.
В то же время, по словам Трапезникова, заявление представителей оппозиции о том, что они якобы представляют на митингах мнение всех калмыков, не более чем "лукавство". И.о. мэра Элисты отметил, что два раза в неделю он проводит личный приём граждан, сам выезжает на важные объекты в республике, старается разобраться в существующих проблемах.
"И я вижу отношение людей: то, что говорят на митингах, не имеет никакого отношения к мнению народа", - пояснил Трапезников.
Напомним, в конце сентября стало известно, что исполняющим обязанности мэра Элисты назначен Дмитрий Трапезников, который руководил ДНР после убийства Александра Захарченко.
Это назначение изначально было воспринято в штыки некоторой частью общества Калмыкии. С сентября в Элисте неоднократно проводились согласованные митинги, главным требованием участников которых была отставка Трапезникова.
Последний из таких митингов прошел в Элисте в воскресенье, 17 ноября. Акция была малочисленной - собралось от силы 150 человек. Ещё около ста человек представляли администрацию Элисты и правоохранительные органы города.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 10:24
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
18 ноября 2019, 10:24
Вот теперь Америка точно должна лопнуть от злости
17 ноября 2019, 18:09
"Он поднимает ставки": Климкин назвал украинскую цель Путина
18 ноября 2019, 10:24
"Такой краеугольный закон": Песков указал на проблему с особым статусом Донбасса
18 ноября 2019, 03:54
Имеет права: Госдеп просят допустить к Буркову адвокатов и дипломатов
18 ноября 2019, 10:24
Глава турецкой делегации на полуостров – Царьграду: «Будем добиваться признания Крыма российским»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2019, 17:39
"Такого мы еще не видели": Новый "арктический кулак Путина" заставил грустить не только датских журналистов
12 ноября 2019, 01:24
Встать и уйти с федерального канала: Соловьёв практически взял на слабо "обиженных" цензурой Познера и Галкина
12 ноября 2019, 04:39
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина»
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к убийству Соловьёва
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.