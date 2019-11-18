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"Мое мнение - встречаться нужно": И.о. мэра Элисты после схода калмыков призвал оппозицию к диалогу
18 ноября 2019, 13:39 • 15 • Политика
Дмитрий Трапезников, в настоящее время исполняющий обязанности мэра Элисты, призвал к конструктивному диалогу с представителями оппозиции после последнего схода калмыков, прошедшего в столице республики. По его словам, необходимо рассмотреть вариант включения оппозиции в общественный совет при городской администрации. "Мое мнение - встречаться нужно", - сказал он.
Об этом Дмитрий Трапезников заявил в беседе с журналистом ТАСС, комментируя выступления местной оппозиции.
И.о. главы городской администрации ещё раз отметил, что если диалог и сложится, то в нём не должно быть какой-либо политической подоплёки или личных амбиций участников. Трапезников приглашает несколько человек, представляющих оппозицию, поработать рядом с ним в городской администрации в течение недели или даже двух, чтобы они сами увидели, чем занимается и.о. мэра Элисты.
В то же время, по словам Трапезникова, заявление представителей оппозиции о том, что они якобы представляют на митингах мнение всех калмыков, не более чем "лукавство". И.о. мэра Элисты отметил, что два раза в неделю он проводит личный приём граждан, сам выезжает на важные объекты в республике, старается разобраться в существующих проблемах.
Напомним, в конце сентября стало известно, что исполняющим обязанности мэра Элисты назначен Дмитрий Трапезников, который руководил ДНР после убийства Александра Захарченко.
Это назначение изначально было воспринято в штыки некоторой частью общества Калмыкии. С сентября в Элисте неоднократно проводились согласованные митинги, главным требованием участников которых была отставка Трапезникова.
Последний из таких митингов прошел в Элисте в воскресенье, 17 ноября. Акция была малочисленной - собралось от силы 150 человек. Ещё около ста человек представляли администрацию Элисты и правоохранительные органы города.
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