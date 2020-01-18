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"Модернизация становится теоретически возможной, но...": Делягин о назначении Белоусова первым вице-премьером
18 января 2020, 02:24 • 79 • Политика
СМИ назвали Андрея Белоусова кандидатом в первые заместители нового премьер-министра России Михаила Мишустина. "Модернизация становится теоретически возможной, хотя и по-прежнему (пока в Банке России Набиуллина) маловероятной", - комментирует экономист и политолог Михаил Делягин.
Три федеральных чиновника заявили, что первым заместителем нового премьера Михаила Мишустина может стать Андрей Белоусов, который сейчас является помощником Владимира Путина по экономике, сообщают российские СМИ. Кандидатуру на пост первого вице-премьера оценил экономист и политолог Михаил Делягин.
В целом эксперт позитивно относится к такому назначению. По его мнению, Белоусов на посту первого заместителя главы правительства даёт шанс на проведение модернизации в России. Тем не менее сохранение Эльвиры Набиуллиной на посту руководительницы Центробанка по-прежнему делает позитивный исход событий маловероятным.
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