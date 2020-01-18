"Модернизация становится теоретически возможной, но...": Делягин о назначении Белоусова первым вице-премьером

Три федеральных чиновника заявили, что первым заместителем нового премьера Михаила Мишустина может стать Андрей Белоусов, который сейчас является помощником Владимира Путина по экономике, сообщают российские СМИ. Кандидатуру на пост первого вице-премьера оценил экономист и политолог Михаил Делягин.

В целом эксперт позитивно относится к такому назначению. По его мнению, Белоусов на посту первого заместителя главы правительства даёт шанс на проведение модернизации в России. Тем не менее сохранение Эльвиры Набиуллиной на посту руководительницы Центробанка по-прежнему делает позитивный исход событий маловероятным.