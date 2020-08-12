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"Модель для свержения Путина" вышла на страницах американского Hill
12 августа 2020, 08:45 • 141 • Политика
На страницах американского издания The Hill вышла статья, где автор прогнозирует беспорядки в России вслед за беспорядками в Белоруссии. Он описывает "модель для свержения Путина".
Автором статьи является старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайски. Он считает, что народный мятеж в Белоруссии - это буквально предсказание будущего России. Владимира Путина американец называет "последним диктатором Европы".
Бугайски с уверенностью пишет, что результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированы, а протесты на улицах страны исключительно мирные, но только их разгоняют насильственными методами. Всё это может превратить Белоруссию в неуправляемое государство, где правительству может прийти в голову мысль заменить Лукашенко, дабы успокоить народ.
При этом выбирать преемника будут при участии Москвы, и это должен быть пропутинский кандидат. Другой вариант - Россия будет препятствовать назначению главы государства, ориентированного на Запад.
"Однако чем больше Путин вмешивается в белорусскую политику, тем чаще ему нужно будет оглядываться на растущую нестабильность в самой России. Смещение Лукашенко в результате общественного давления может стать моделью для свержения Путина", - уверен автор публикации.
По его мнению, в России всё большие масштабы приобретают народные восстания. Вызваны они тем, как плохо Кремль справляется с пандемией коронавируса. В статье перечисляется множество сценариев, каждый из которых автор начинает со слова "может". Путин может дать большую автономию регионам, а может и провести выборочные репрессии. И таких странных теорий у Бугайски несколько.
Автор призывает американских и европейских политиков внимательно наблюдать за Белоруссией. И одновременно с этим начать подготовку к "более разрушительной вспышке в России".
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