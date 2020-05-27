"Мочить журналистов" и президента: Кто подавал в суд на Путина и что из этого вышло

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Гришин Александр

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий. Напомним, данный указ глава государства подписал в конце января в связи с утратой доверия вследствие недостойного поведения главы региона.

Напомним, Игнатьев вляпался тогда даже не в один скандал, а в несколько. В День российской прессы, выступая с трибуны на публичном мероприятии, он призвал "мочить" журналистов, которые приезжают непонятно откуда и пишут непонятно что. Потом представители администрации региона пытались вывернуться из скандала, объясняя, что под "мочить" Игнатьев имел в виду "раскрывать их подноготную", "выводить на чистую воду" и т.д., но почему руководитель Чувашии не использовал именно эти словосочетания, которые не допускают двойного толкования, в администрации объяснить так и не смогли.

Но ещё больший резонанс по всей стране вызвал другой поступок Игнатьева, когда он, передавая МЧС новую пожарную машину, заставил офицера МЧС, существенно ниже ростом, чем Игнатьев, публично, в присутствии журналистов и перед строем сотрудников МЧС, подпрыгивать за ключами от этой машины, которые глава региона держал в высоко поднятой руке. И хотя сам Игнатьев позже назвал своё поведение просто "дружеской шуткой", глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в Сети прокатилась волна осуждения главы региона за хамский поступок. В итоге Владимир Путин досрочно уволил его с занимаемой должности, а исполняющим обязанности руководителя Чувашии стал депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Николаев.

Гарантий хочется

И вот спустя несколько месяцев господин Игнатьев, что называется, "проснулся". 20 мая Верховный суд России принял к производству исковое заявление Михаила Игнатьева к Владимиру Путину, в котором экс-руководитель Чувашии оспаривает указ о досрочном прекращении его полномочий и требует предоставления ему дополнительных социальных гарантий в связи с "частичной потерей трудоспособности". Наверное, руку вывихнул, когда тянул её вверх с ключами от пожарной машины, и до сих пор вывих не вправил.

Верховный суд иск в целом принял, хотя в той части, где говорилось о дополнительных соцгарантиях, эти требования отклонил.

Исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду,

- говорится в сообщении РИА Новости по этому поводу. Рассмотрение дела назначено на 30 июня.

Нет никакого сомнения в том, что господин Игнатьев уйдёт из зала суда, если он явится ещё на рассмотрение дела, несолоно хлебавши. Как до этого пришлось таким же результатом довольствоваться в 2010 году Борису Немцову, Владимиру Милову и Владимиру Рыжкову, которые на свой счёт отнесли высказывание Путина на "Прямой линии" о политиках, которые "в свое время поураганили в 1990-х годах, утащили вместе с березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы... немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы".

Навальный в своих исках "споткнулся" о статью 91 Конституции России, говорящей о неприкосновенности Президента РФ. Фото: АГН "Москва"

Позиционирующий себя юристом Алексей Навальный трижды подавал иски к Путину. В 2016, 2017 и 2019 годах. И все с одинаковым результатом. Сей юрист никак не мог осилить статью 91 Конституции РФ, которая, наверное, является самой краткой и лаконичной: "Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью". А это значит, что, как ответил один из судов на один из подобных исков, "он не может быть привлечён к любой установленной федеральным законом ответственности, в том числе к гражданско-правовой". К тому же формулировка "в связи с утратой доверия" вообще не предполагает необходимости каких-либо пояснений. "Ну, не доверяю я вам больше, что ещё?" - в своё время Юрий Михайлович Лужков усвистел с такой формулировкой от Дмитрия Анатольевича Медведева с поста мэра Москвы и слова не успел сказать. Что тут обжаловать?

Светлые лица

Вряд ли Игнатьев не понимает всего этого. Отсюда тогда следует только один-единственный вывод – Игнатьев готовится если не к выборам главы Чувашии, которые состоятся 13 сентября, то к уходу в оппозицию к действующей власти. И надеется найти там достойное место для себя. Вполне возможно, что сейчас его к этому подтолкнула усилившаяся критика действий власти в Сети, откровенные нападки на того же Путина, ведущиеся в рамках информационной войны, и он мог решить, что пора и себе застолбить местечко в рядах оппозиционеров, чтобы после смены власти обеспечить достойное место в "прекрасной России будущего", среди людей со "светлыми лицами", став ещё одним таким лицом.

А что? Примеров таких перебежчиков, у которых отношения не сложились, достаточно. Вот только никакими успехами они похвастать пока не могут. Например, некогда советник президента по экономике и доверенное лицо президента в "Большой восьмерке" Андрей Илларионов. Из года в год после ухода в оппозицию он предсказывает России тёмное и провальное будущее, развал и прочие ужасы, но ничего упорно не сбывается.

Андрей Илларионов после ухода в оппозицию регулярно пророчит России крах и прочее. Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

И старший научный сотрудник института Катона (Вашингтон, США) переключается на поиск новых напастей для России. Будучи советником президента, он неистово ругал министров правительства Михаила Касьянова, а теперь вместе с Касьяновым они выступают ближайшими союзниками и соратниками по борьбе.

О фигурах значительно более мелкого масштаба - вроде экс-депутата от "Единой России" Марии Максаковой, сбежавшей на Украину вместе с мужем, депутатом от КПРФ, позже убитым в центре Киева среди бела дня, получившей от нынешних властей Украины аж два ордена за "правильную позицию", и таких же перебежчиках - говорить не стоит. Это всё фигуры мелкие, немасштабные. На самом деле перебежчиков из высших эшелонов власти, а глава региона - это всё же фигура, не так уж много. И можно сказать, что Игнатьев не останется среди них незамеченным.