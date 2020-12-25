"Мочить! Закрыть!": Профессор помог Норкину показать яркий пример оскорбления русских

В студии "Места встречи" на телеканале "НТВ" ведущие Андрей Норкин и Иван Трушкин обсуждали законопроект, призванный заставить корпорацию Google и в целом американские соцсети и площадки соблюдать российское законодательство. Норма, напомним, появилась на волне блокировки многочисленных каналов русских пользователей в YouTube. В том числе был уничтожен канал Царьграда более чем с миллионом подписчиков, после чего представители "Первого русского" подали на Google в суд. На фоне большой дискуссии стало ясно, что без нормы в России не обойтись, поскольку Google и другие подобные игроки не желают работать по законам России, находясь в нашей стране и зарабатывая на наших пользователях.

В студии мнения экспертов разделились. Примечательно, что Норкин и Трушкин настаивали, что закон нужен, поскольку и "НТВ" стал жертвой YouTube. Однако и им было далеко до жёсткой риторики профессора Олега Барабанова.

"Слово предоставляется нашему пламенному трибуну и человеку, который первым начал в прямом федеральном телеэфире буквально кричать: "Мочить! Закрыть Facebook!" - так Норкин представил гостя.

Олег Барабанов, взяв слово, подтвердил, что его отношение к Facebook и другим площадкам, где дискриминируют российских пользователей, жёсткое и однозначное. И в сегодняшней версии закона его устраивает не всё - хотелось бы радикальных решений. Свою позицию Барабанов объяснил так:

"Я бы хотел пожёстче, но что-то мне говорит, что блокировать не станут. Будут вилять, говорить, что настроены на диалог. Но я уже приводил в нашей студии пример, когда в Facebook - в комментариях одновременно шли два тега, - сказал Барабанов, имея в виду теги, где матерным образом оскорбляли русских и точно так же, в том же виде оскорбляли американцев. - Оскорбляющая русских фраза была оставлена, а слова, обращённые к американцам, заблокированы нейросетью, причём через пару минут. Это значит, что у американцев двойные стандарты, где оскорблять можно и русских, и китайцев... но только не американцев. Это означает расизм, который был осуждён Нюрнбергским трибуналом, и, соответственно, Цукербургу (владельцу Facebook. - Ред.) дорожка по этой линии", - сказал Барабанов.

Высказываясь о мерах, которые следует применить, Барабанов сказал, что путей два - или "цифровой железный занавес", как в Китае, и это самый простой и эффективный способ, или другие меры в виде законов, которые мы сейчас и обсуждаем.