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"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 06:05 • 170 • Политика
У СБУ множество тайников с оружием и взрывчаткой по всему Крыму, рассказал в интервью бывший офицер украинской спецслужбы Василий Прозоров.
Бывший офицер СБУ Василий Прозоров рассказал в интервью, как украинская спецслужба вербует жителей Крыма и создаёт тайники с оружием и взрывчаткой по всему полуострову. По его словам, всем этим занимается группа под кодовым названием "Босфор".
Прозоров поведал, что эта опергруппа СБУ прибыла на границу с Крымом ещё в марте 2014 года. Она поставила вербовку жителей полуострова буквально на поток. Стать агентом предлагали практически каждому крымчанину, который пересекал погранпереходы Чонгар и Каланчак.
Экс-офицер СБУ добавил, что большинство завербованных жителей Крыма получали задание сделать тайник с оружием и взрывчаткой, а потом отметить место на карте. Понятно, что это делается для будущих диверсионных актов или разворачивания диверсионного движения, подытожил Василий Прозоров.
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