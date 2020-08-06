"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева

Бывший офицер СБУ Василий Прозоров рассказал в интервью, как украинская спецслужба вербует жителей Крыма и создаёт тайники с оружием и взрывчаткой по всему полуострову. По его словам, всем этим занимается группа под кодовым названием "Босфор".

Прозоров поведал, что эта опергруппа СБУ прибыла на границу с Крымом ещё в марте 2014 года. Она поставила вербовку жителей полуострова буквально на поток. Стать агентом предлагали практически каждому крымчанину, который пересекал погранпереходы Чонгар и Каланчак.

"Это сотрудники департамента контрразведки из Киева. Они дежурили на каждом погранпереходе. Они поставили на поток вербовку людей", - сказал Василий Прозоров в программе "На самом деле".

Экс-офицер СБУ добавил, что большинство завербованных жителей Крыма получали задание сделать тайник с оружием и взрывчаткой, а потом отметить место на карте. Понятно, что это делается для будущих диверсионных актов или разворачивания диверсионного движения, подытожил Василий Прозоров.