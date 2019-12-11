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"Многое прояснит": Россия готова опубликовать переписку с США по "закрытому" каналу связи - Лавров

11 декабря 2019, 10:54  •  147 • Политика
Россия готова придать гласности обмен сообщениями с США по закрытому дипломатическому каналу связи, чтобы снять подозрения во вмешательстве. "Я думаю, это многое бы прояснило", - заявил Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров дал неожиданный ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела США. Он заявил, что Москва готова опубликовать переписку с Вашингтоном по "закрытому" каналу связи за период с 2016 по 2017 год.
Лавров отметил, что совместной работе России и США мешала и продолжает мешать волна подозрений в отношении Москвы, которая буквально захлестнула Вашингтон. Он подчеркнул, что все спекуляции на тему вмешательства России во внутренние процессы в США абсолютно безосновательны. Никаких доказательств, которые подтверждали бы громкие обвинения, в Москве так и не увидели. И никто их не предъявил, потому что таковых не существует.
Он добавил, что Россия ещё в 2016 году, когда только начались все разговоры о вмешательстве, предлагала администрации Барака Обамы по закрытому дипломатическому каналу, который тогда ещё существовал, сесть за стол переговоров и обсудить всё предметно и по фактам. Однако внятного ответа получено не было. Такая ситуация продолжалась вплоть до инаугурации президента Дональда Трампа. Новая администрация также не проявила интереса к переговорам по этому поводу.
Лавров отметил, что Россия несколько раз предлагала обнародовать дипломатическую переписку, которая многое прояснила бы американцам. Тем не менее Белый дом выступает против этого.
"Нынешняя администрация (США) отказалась это делать. Но, ещё раз повторю, мы к этому готовы. И придание гласности тех обменов, которые состоялись по этому каналу, я думаю, многое бы прояснило", - сказал Лавров на пресс-конференции в США.

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