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"Многое прояснит": Россия готова опубликовать переписку с США по "закрытому" каналу связи - Лавров
11 декабря 2019, 10:54 • 147 • Политика
Россия готова придать гласности обмен сообщениями с США по закрытому дипломатическому каналу связи, чтобы снять подозрения во вмешательстве. "Я думаю, это многое бы прояснило", - заявил Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров дал неожиданный ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела США. Он заявил, что Москва готова опубликовать переписку с Вашингтоном по "закрытому" каналу связи за период с 2016 по 2017 год.
Лавров отметил, что совместной работе России и США мешала и продолжает мешать волна подозрений в отношении Москвы, которая буквально захлестнула Вашингтон. Он подчеркнул, что все спекуляции на тему вмешательства России во внутренние процессы в США абсолютно безосновательны. Никаких доказательств, которые подтверждали бы громкие обвинения, в Москве так и не увидели. И никто их не предъявил, потому что таковых не существует.
Он добавил, что Россия ещё в 2016 году, когда только начались все разговоры о вмешательстве, предлагала администрации Барака Обамы по закрытому дипломатическому каналу, который тогда ещё существовал, сесть за стол переговоров и обсудить всё предметно и по фактам. Однако внятного ответа получено не было. Такая ситуация продолжалась вплоть до инаугурации президента Дональда Трампа. Новая администрация также не проявила интереса к переговорам по этому поводу.
Лавров отметил, что Россия несколько раз предлагала обнародовать дипломатическую переписку, которая многое прояснила бы американцам. Тем не менее Белый дом выступает против этого.
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