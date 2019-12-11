"Многое прояснит": Россия готова опубликовать переписку с США по "закрытому" каналу связи - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров дал неожиданный ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела США. Он заявил, что Москва готова опубликовать переписку с Вашингтоном по "закрытому" каналу связи за период с 2016 по 2017 год.

Лавров отметил, что совместной работе России и США мешала и продолжает мешать волна подозрений в отношении Москвы, которая буквально захлестнула Вашингтон. Он подчеркнул, что все спекуляции на тему вмешательства России во внутренние процессы в США абсолютно безосновательны. Никаких доказательств, которые подтверждали бы громкие обвинения, в Москве так и не увидели. И никто их не предъявил, потому что таковых не существует.

Он добавил, что Россия ещё в 2016 году, когда только начались все разговоры о вмешательстве, предлагала администрации Барака Обамы по закрытому дипломатическому каналу, который тогда ещё существовал, сесть за стол переговоров и обсудить всё предметно и по фактам. Однако внятного ответа получено не было. Такая ситуация продолжалась вплоть до инаугурации президента Дональда Трампа. Новая администрация также не проявила интереса к переговорам по этому поводу.

Лавров отметил, что Россия несколько раз предлагала обнародовать дипломатическую переписку, которая многое прояснила бы американцам. Тем не менее Белый дом выступает против этого.