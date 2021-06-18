"Много Владимировичей": Лавров с юмором поддержал оконфузившегося журналиста

Глава МИД России Сергей Лавров с юмором поддержал журналиста телеканала БЕЛТА, обратившегося к нему во время пресс-конференции. "Много Владимировичей у вас в руководстве", - оправдался журналист.

Конфуз произошёл на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Журналист БЕЛТА обратился к Сергею Лаврову, как к "Сергею Владимировичу".

"Он же Викторович", - с улыбкой поправил его глава МИД России.

Очевидно, решив поддержать журналиста, Лавров отметил, что следом он может обратиться к Владимиру Макею, как к "Владимиру Викторовичу" (правильно: Владимир Владимирович - ред.).

"Ой, Сергей Викторович, простите. Много Владимировичей у вас в руководстве", - оправдался журналист.