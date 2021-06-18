Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Главная / Политика

"Много Владимировичей": Лавров с юмором поддержал оконфузившегося журналиста

18 июня 2021, 14:20  •  184 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров с юмором поддержал журналиста телеканала БЕЛТА, обратившегося к нему во время пресс-конференции. "Много Владимировичей у вас в руководстве", - оправдался журналист.
Конфуз произошёл на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Журналист БЕЛТА обратился к Сергею Лаврову, как к "Сергею Владимировичу".
"Он же Викторович", - с улыбкой поправил его глава МИД России.
Очевидно, решив поддержать журналиста, Лавров отметил, что следом он может обратиться к Владимиру Макею, как к "Владимиру Викторовичу" (правильно: Владимир Владимирович - ред.).
"Ой, Сергей Викторович, простите. Много Владимировичей у вас в руководстве", - оправдался журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






184
Источник
Похожие новости
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
18 июня 2021, 00:35
Киев признал неспособность выполнить Минские соглашения
18 июня 2021, 07:00
Президент Швейцарии восхитился Путиным: "Прямо к цели"
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
13 июня 2021, 06:50
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы
12 июня 2021, 00:35
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.