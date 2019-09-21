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"Много вариантов военных событий": Пентагон объяснил переброску новых войск на Ближний Восток

21 сентября 2019, 11:54  •  71 • Политика
Глава Пентагона Марк Эспер прокомментировал сообщение о переброске американских военных и новой ПВО к границам Саудовской Аварии. По его словам, Вашингтон не собирается воевать, но из-за обострения отношений с Ираном намерен усилить свои позиции на Ближнем Востоке.
После атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные военные силы. Это связано с просьбой Саудовской Аравии оказать ей поддержку после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры.
"Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны", - сказал Эспер, отметив, что американцы в основном будут отвечать за противоракетную и противовоздушную оборону.
Эспер добавил, что такая политика должна ясно дать понять - США поддерживают своих партнеров на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, Вашингтон не намерен начинать войну с Ираном, однако готов к такому развитию событий.
"У нас имеется много других вариантов военных действий, если в них возникнет потребность", - заявил глава Пентагона.

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