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"Много туристов. Хорошие дороги": Чиновник с Украины публиковал письма к нему крымчан
11 августа 2019, 07:54 • 110 • Политика
Жители полуострова рассказывали советнику главы Минагрополитики Украины Александру Лиеву в 2014 году о переменах, произошедших после того, как Крым воссоединился с Россией. Большинство отмечали, что жить стало лучше: отремонтировали дороги, стало больше туристов. Однако нашлись и критики. Выдержки из писем украинский чиновник выложил в Сеть.
С 2010 года Лиев занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, а после того как полуостров воссоединился с Россией, чиновник остался на Украине. Жители республики делились с ним своими впечатлениями от перемен.
Так, многие отметили улучшение качества дорог и тротуаров, появление разметки, что в целом снизило количество ДТП.
"Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо", - приводится цитата из письма одного из жителей.
Кроме того, другие отмечали, что на улицах стало меньше преступности, а свой бизнес при российских властях запустить проще. Выросли пенсии, зарплаты и другие выплаты.
Впрочем, были и те, кто находил минусы. Так, выросли цены на продукты, на некоторых пляжах стало грязно из-за выбросов частных мелких предприятий, обслуживающих туристов.
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