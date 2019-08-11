"Много туристов. Хорошие дороги": Чиновник с Украины публиковал письма к нему крымчан

С 2010 года Лиев занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, а после того как полуостров воссоединился с Россией, чиновник остался на Украине. Жители республики делились с ним своими впечатлениями от перемен.

Так, многие отметили улучшение качества дорог и тротуаров, появление разметки, что в целом снизило количество ДТП.

"Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо", - приводится цитата из письма одного из жителей.

Кроме того, другие отмечали, что на улицах стало меньше преступности, а свой бизнес при российских властях запустить проще. Выросли пенсии, зарплаты и другие выплаты.

Впрочем, были и те, кто находил минусы. Так, выросли цены на продукты, на некоторых пляжах стало грязно из-за выбросов частных мелких предприятий, обслуживающих туристов.